Menù green nelle mense: la svolta sostenibile di Gemos

PRANZI SEMPRE BUONI e salutari nella ristorazione scolastica, socio-sanitaria e aziendale ma anche nel retail e nel catering banqueting. Gemos, coop di Faenza (Ravenna), sta investendo in menù sostenibili, materie prime locali e soluzioni digitali per migliorare il servizio (prenotazioni smart, tracciabilità degli ingredienti, riduzione degli sprechi). È un tema caldo che incrocia il dibattito su alimentazione sana, economia circolare e sostenibilità ambientale. "As you eat", il payoff dell’identità aziendale, racconta di come la nutrizione sia connessa all’esistenza e, quindi, alla relazione ed alla vita. Il lavoro di Gemos è quello di contribuire alla salute e al benessere delle persone. Questo perché mangiare è un gesto naturale tanto quanto respirare e per farlo nel migliore dei modi servono la consapevolezza e la conoscenza assieme al gusto per le cose buone. Una data simbolica, una pietra miliare nella storia cooperativa di Gemos: il 2025 segna il cinquantesimo anniversario dalla fondazione della cooperativa di produzione e lavoro nata a Faenza nel 1975. E quale miglior modo per iniziare questo anno celebrativo se non con numeri che confermano la solidità e la crescita costante di un’impresa che ha fatto del mutualismo, della sostenibilità e del benessere delle persone le proprie fondamenta. In occasione della presentazione del bilancio di esercizio 2024, Gemos ha illustrato ai soci un quadro economico e sociale particolarmente positivo, che testimonia un progresso continuo sotto ogni aspetto: economico, occupazionale e umano.

Il fatturato ha superato per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro, attestandosi a 101.313.521 euro, in netto incremento rispetto agli 87 milioni del 2023 e ai 58 milioni del 2021. Un risultato che si accompagna a un aumento altrettanto rilevante dei pasti erogati, passati da 11 milioni nel 2021 a oltre 16,6 milioni nel 2024, a dimostrazione della capillarità e dell’affidabilità del servizio offerto. Ma sono i numeri legati alle persone a rendere più significativa la strada percorsa da Gemos in questi anni. Considerando gli ultimi dati, la forza lavoro è passata da 1.340 nel 2021 a 1.820 nel 2024, con una crescita costante e strutturata. In parallelo, cresce anche la componente mutualistica: oggi il 60% dei lavoratori e delle lavoratrici è anche socio della cooperativa, segno di un modello partecipativo e inclusivo. Un altro dato che esprime l’identità di Gemos è quello legato alla presenza femminile: le donne rappresentano l’87% del personale, un valore rimasto stabile nel tempo, a dimostrazione di un impegno concreto nel riconoscimento e nella promozione del loro contributo, anche nei ruoli di responsabilità. "La soddisfazione per questi risultati è grande – commenta la presidente di Gemos Mirella Paglierani (nella foto a destra) – perché ogni numero racconta persone, storie, famiglie. Il cinquantesimo anniversario vuol essere la celebrazione concreta dell’impegno e del lavoro condiviso da coloro che, nel tempo, hanno contribuito a dare forma alla nostra realtà. È un punto di slancio verso il futuro, per continuare a crescere insieme, con uno sguardo sempre orientato alla comunità e ai valori della cooperazione". Nel corso dell’assemblea annuale, oltre al bilancio, sono stati illustrati nuovi progetti sociali rivolti ai lavoratori, alle lavoratrici e alle loro famiglie. Tra questi, "Gemos Baby Box – Un abbraccio per te", un kit di benvenuto che offre il corredino base per i primi mesi di vita dei neonati delle lavoratrici della cooperativa. Un gesto concreto a sostegno della genitorialità, che arricchisce le iniziative del progetto welfare e ribadisce l’impegno della cooperativa nell’accompagnare le persone nei momenti più delicati e significativi della loro vita. Non meno importante, l’espressione concreta dell’impegno di Gemos verso le nuove generazioni: anche quest’anno saranno conferite le borse di studio ai figli e figlie dei soci lavoratori e lavoratrici iscritti alle scuole superiori e alle università, con attenzione inclusiva anche a studenti e studentesse con certificazioni DSA e BES, valorizzando il merito, l’impegno e la diversità.

Il 2025 sarà quindi un anno speciale, punteggiato da eventi e iniziative che celebreranno mezzo secolo di storia cooperativa, ma con lo sguardo rivolto al futuro. "Lavoriamo ogni giorno per costruire un’impresa che sia sostenibile, inclusiva, e pronta alle sfide di domani – conclude la presidente Paglierani – consapevoli che la nostra vera forza sono le persone che la compongono". Il board Gemos sta pianificando nuovi investimenti sul territorio, con possibili ricadute positive in termini occupazionali e di innovazione sociale. Ma è soprattutto il capitale umano a raccontare la sua identità cooperativa: una forza lavoro di 1.820 persone, di cui l’87% donne e il 60% soci e socie della cooperativa. "Sappiamo di dover assicurare sempre gusto, salute e benessere, così come le soluzioni giuste ad ogni esigenza. Lo facciamo – spiega Paglierani – grazie alla nostra esperienza e alla capacità di innovazione che ci contraddistingue, nel rispetto di una grande tradizione culinaria, quella Mediterranea. Sono questi i valori che guidano ogni aspetto della nostra attività, dalla scelta delle materie prime fino alla somministrazione. Pratichiamo e diffondiamo i principi di un’alimentazione sana, capace di migliorare la qualità della vita delle persone; per farlo siamo leader nella ricerca alimentare e lavoriamo in team per offrirti molto più che servizi di ristorazione: un vero e proprio stile di vita".