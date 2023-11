Meno consumi di acqua e gas: la dolce transizione di Eridania Italia

LA SCADENZA PIÙ VICINA, in ordine di tempo, è la celebrazione di un importante anniversario: i 125 anni di attività di un’azienda dalla storia articolata, ma ancora forte di una leadership nel settore. È il 1899 quando, a Genova, dodici imprenditori decidono di unire le proprie forze per dar vita alla "Società Anonima Eridania Fabbrica di Zuccheri". Obiettivo dichiarato: produrre e commercializzare zucchero in tutta la penisola e addolcire la vita degli Italiani. L’unione è sinonimo di successo, tanto che, alla fine degli anni Trenta, gli stabilimenti di Eridania sono in grado di produrre il 60 per cento del fabbisogno nazionale di zucchero.

Simbolo di quella stagione, il logo con i due grifoni che, uno di fronte all’altro, sorreggono la lettera "e": Eridania lo rispolvererà, per la prima volta dopo decenni, nel 2024 per suggellare sulle confezioni e nelle etichette dei prodotti l’anniversario. L’azienda, oggi, è parte del Gruppo francese Cristal Union, unico player estero del comparto saccarifero ad avere investito in modo significativo in Italia, che considera un mercato strategico, secondo solo alla Francia. Cristal Union, uno dei maggiori poli saccariferi comunitari, con 9.000 agricoltori soci cooperatori e 11 stabilimenti produttivi, è il primo fornitore di zucchero per l’industria agroalimentare francese, con un fatturato di 2,3 miliardi di euro nell’esercizio 2022- 2023.

Eridania, che ora vede a Bologna il suo headquarter, conta uno stabilimento a Russi, nel Ravennate, dedicato al confezionamento dello zucchero. Di 372 milioni di euro – comprensivi della commercializzazione dei prodotti della raffineria di Brindisi Srb, che fa capo a Cristal Union e all’ammericana Asr – il fatturato dell’ultimo anno; 200 i dipendenti, distribuiti tra le sedi di Bologna, Russi e il sito pugliese. A Russi Eridania può vantare il Centro di Confezionamento di Zucchero per il retail tra i più grandi d’Europa: le nove linee di produzione lavorano 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, confezionando 130 milioni di chilogrammi ogni 12 mesi. Non meno importanti i numeri della logistica: ogni anno 5.000 container ricevuti, 5.000 camion caricati, oltre a 30 treni diretti al Sud per servire ogni giorno 900 clienti in tutta Italia. Un’attività che ha spinto Eridania a costruire un polo logistico su rotaia interno alla fabbrica di Russi. Lo zucchero proveniente dagli stabilimenti francesi di Cristal Union e destinato allo stabilimento del Ravennate per il confezionamento giunge in container con liner interno e viene trasferito tramite treno dagli stabilimenti di produzione francesi, così da minimizzare l’impatto ambientale del trasporto ( -130mila chilometri percorsi su strada, +8,5% volumi trasportati, -40% emissioni di Co2). Il trasporto su ferro continua poi anche in Italia: i treni con lo zucchero proveniente dagli stabilimenti francesi, non più costretti a scaricare a Lugo di Romagna, vengono presi in carico dal personale di Eridania che li conduce all’interno dello stabilimento. "Eridania – precisa l’azienda – ha sostituito il trasporto su strada dai terminal intermodali di Segrate e Lugo con un percorso diretto su rotaia verso lo stabilimento di Russi sfruttando le potenzialità di stoccaggio e riducendo sia l’impatto ambientale, sia i costi logistici".

L’impegno di Eridania per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità riguarda trasversalmente diversi ambiti: consumi energetici e di gas, packaging. "Dieci anni fa, quando abbiamo iniziato a inserire la tematica della sostenibilità tra i nostri obiettivi di business, per la maggior parte degli attori economici investire su questi temi non era considerata una priorità e, in generale, c’era una scarsa consapevolezza in materia ambientale", racconta Alessio Bruschetta (foto sopra), ad di Eridania Italia. "In azienda credevamo a crediamo tutt’oggi – continua – che un impegno concreto su questi temi non possa che essere premiante in tutti i sensi: per l’azienda, per i nostri consumatori, per il Pianeta. Per questo continuiamo a muoverci nella direzione tracciata in questi anni di lavoro, avendo a mente gli obiettivi della nostra casa madre Cristal Union, per poi applicarli anche in Italia". Negli ultimi anni intraprese iniziative per ridurre progressivamente l’impiego della plastica (-14% per i pack primari e -13% per i pack secondari), con l’obiettivo di alleggerire il materiale di confezionamento senza influire sulla corretta conservazione del prodotto; la quasi totalità degli imballaggi utilizzati in Eridania, inoltre, è oggi riciclabile. Proprio rispetto all’uso degli imballi in carta, dal 2020 tutti i materiali di carta e cartoncino impiegati per i packaging dei prodotti a marchio Eridania sono certificati Fsc, a garanzia della provenienza del materiale da fonti di riciclo e di recupero. All’utilizzo di imballi eco-sostenibili, Eridania ha accostato nel reparto di confezionamento di Russi una progressiva diminuzione dei consumi energetici, ridotti del 14% grazie a un sistema di illuminazione a led e all’introduzione di compressori ad aria, convertiti in impianti di nuova generazione con inverter ad alta efficienza. A questo si somma una riduzione del 60% dei consumi di gas, merito della sostituzione delle vecchie caldaie con impianti termici all’avanguardia. "Ci teniamo a sottolineare – aggiunge Bruschetta – che il nostro impegno in termini di sostenibilità non va inteso in un’ottica unicamente ambientale, è un elemento intrinseco in tutte le nostre attività: quelle che hanno a che fare con l’ambiente e il territorio, ma anche con la salute e il benessere delle persone. Proprio in questo risiede la chiave della campagna, lanciata lo scorso anno, “Il futuro chiede dolcezza”: un manifesto del nostro impegno e un appello ai tanti consumatori che ci scelgono, a fare ciascuno la propria parte per addolcire il domani di tutti".