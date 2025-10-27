Meno acqua e più occupati: l’anno sostenibile di Cartiere Carrara

Fondata nel 1873, Cartiere Carrara è oggi una delle realtà industriali più solide e riconosciute in Europa nel settore della carta tissue. Con oltre 150 anni di storia, l’azienda, che conta sette siti produttivi, dislocati tra Toscana, Liguria e Lazio, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, trasformandosi in un gruppo moderno e integrato che controlla l’intero ciclo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito. La società per azioni ha di recente presentato a Firenze il bilancio di sostenibilità 2024, redatto per la prima volta secondo gli European sustainability reporting standards, anticipando così le prescrizioni della direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità. Il valore generato dal gruppo ha raggiunto 465 milioni di euro, a fronte di una produzione di circa 300 mila tonnellate di carta tissue, mentre la forza lavoro è cresciuta di 86 unità nel corso dell’esercizio. Sul fronte ambientale, il prelievo di acqua è diminuito dell’8,6% rispetto al 2022, quasi la metà dei rifiuti prodotti è stata destinata al recupero e, dal 2020, sono stati messi a dimora 14.185 alberi nell’ambito del progetto di forestazione aziendale.

Le emissioni di gas serra sono diminuite rispetto all’anno precedente grazie ai costanti investimenti in innovazione e all’efficientamento energetico degli impianti. "Con questo bilancio abbiamo voluto presentare i risultati del 2024 e, allo stesso tempo, indicare la rotta per i prossimi anni – afferma Mario Carrara, vicepresidente di Cartiere Carrara –. Per noi la sostenibilità significa integrare in modo concreto tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale e di governance. È un impegno che non si traduce in dichiarazioni di principio, ma in risultati misurabili, investimenti responsabili e scelte quotidiane orientate al lungo periodo". Nel 2024 l’azienda ha aderito al Global compact delle Nazioni Unite, impegnandosi formalmente al rispetto dei principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Il gruppo punta a ridurre ulteriormente il consumo idrico, ad ampliare la quota di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e a sviluppare un piano di decarbonizzazione.

L’attività di Cartiere Carrara si articola su tre principali linee di business, che coprono l’intero panorama del mercato tissue. La prima è la divisione "B2B" Away From Home, dedicata alla produzione di articoli monouso per l’igiene personale e dell’ambiente, realizzati in fibra vergine o riciclata, destinati al consumo fuori casa nei settori Horeca, Community, Office & Industrial. I brand di riferimento per questa area sono CC Pro, BulkySoft e Carind, marchi sinonimo di affidabilità e qualità, capaci di coprire tutte le necessità del mercato "Away From Home".

La seconda linea, "B2C", è rappresentata dalla Divisione Consumer, rivolta al mondo domestico. Anche in questo caso si tratta di prodotti monouso per l’igiene personale e dell’ambiente, realizzati in fibra vergine e destinati al consumo quotidiano nelle abitazioni.

La gamma copre tutte le principali esigenze legate all’uso della carta tissue in ambito domestico — carta igienica, asciugatutto, bobine, tovaglioli, fazzoletti e veline — ed è distribuita sia con marchi propri sia attraverso linee private label. I brand principali che identificano questa divisione sono Tuscany– la bellezza della carta; Maxi la super carta e BulkySoft, ciascuno con un posizionamento specifico in termini di stile, qualità e target di consumo. A monte dell’intera filiera produttiva si colloca la linea di business Mother Reels, dedicata alla produzione delle bobine madre di carta tissue.

Si tratta del primo anello della catena produttiva: grandi rotoli realizzati a partire da fibre vergini o riciclate, destinati alla successiva trasformazione in prodotti finiti per il mercato professionale e consumer. Accanto all’attività industriale, Cartiere Carrara investe da anni nella formazione e nella crescita dei giovani, considerati un pilastro strategico del gruppo. Tra i progetti più importanti c’è "La Carta che Pianta Alberi… va a Scuola", rivolto agli studenti delle scuole lucchesi e pisane, che unisce educazione ambientale, laboratori e visite negli stabilimenti, con la piantumazione di alberi per sensibilizzare sulla sostenibilità.

L’azienda collabora inoltre con gli istituti superiori a indirizzo cartario, organizzando incontri e seminari con i propri manager e tecnici per mostrare le opportunità professionali del settore. L’impegno continua con la Fondazione Its Prime, punto di riferimento regionale per la formazione tecnica e industriale, dove Cartiere Carrara partecipa con workshop e testimonianze all’Its Prime Tour.

Infine, il gruppo è partner del corso di laurea magistrale in "Tecnologia della carta e del cartone" dell’Università di Pisa, sostenendo la formazione accademica con tirocini, ricerche e interventi diretti. Un percorso che rafforza il legame tra impresa e mondo dell’istruzione, promuovendo un modello di sviluppo basato su conoscenza, responsabilità e innovazione.