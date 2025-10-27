Mediterra DataCenters spinge sulla rete cloud

MEDITERRA DATACENTERS è una piattaforma di datacenter sostenuta da PEIF III, un fondo infrastrutturale istituzionale gestito da DWS Infrastructure. Oggi l’azienda offre servizi di datacenter, colocation e connettività agli erogatori di servizi (xSP Cloud, Content, application, network, security service provider) e alle aziende che ne usufruiscono in diversi settori – dalle istituzioni finanziarie alle grandi imprese locali fino alle multinazionali – connettendo questi attori tra di loro tramite value added services e creando un ecosistema digitale all’interno dei datacenter e della piattaforma. Il sostenitore della visione imprenditoriale e del progetto di Mediterra è peif III (pan-european infrastructure III), controllato da dws Infrastructure, gestore di fondi infrastrutturali fiduciari di lunga data. PEIF III detiene il 100% del capitale della multinazionale tech. Fondato in Germania nel 1956, DWS è uno dei principali gestori patrimoniali al mondo, con oltre mille miliardi di euro di asset in gestione al 31 dicembre 2024. DWS Infrastructure opera attraverso un team senior dedicato a Milano ed è un investitore azionario esperto nel mercato italiano, con investimenti anche nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nei trasporti. "La nostra mission è sostenere la diffusione dei Data Center nelle aree regionali per portarle sempre più vicino agli utenti che hanno l’esigenza di accedere al mondo del Cloud o dell’AI, ma che non risiedono nelle cosiddette città FLAP-like, come Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino", spiega Emmanuel Becker, (nella foto in basso) ceo di Mediterra DataCenters. E aggiunge: "Questo approccio non rappresenta solo un miglioramento nella qualità e prossimità di accesso ai dati per gli utenti, ma si traduce anche in una importante riduzione dei costi immobiliari e nell’opportunità di costruire strutture più grandi e all’avanguardia, minimizzando i costi operativi". Emmanuel Becker porta in Mediterra DataCenters grandi competenze ed una vasta esperienza maturata in diversi mercati verticali con ruoli di grande responsabilità in Italia, in particolare nel settore delle telecomunicazioni e del cloud. In passato, Becker ha ricoperto ruoli apicali in importanti aziende del settore, quali: Presidente di Ida (Italian Datacenter Association) e Managing Director di Equinix Italia.

Le. Ma.