Media Key riporta l’Award a Venezia

IN OCCASIONE del Press, Outdoor & Promotion Key Award, tenutosi alla Santeria di Milano lo scorso 3 luglio, Media Key ha annunciato il lancio di un nuovo Award. A fine anno il Gruppo editoriale Media Key realizzerà il 99esimo Award e aprirà quindi il 2024 con il suo 100esimo evento, che non potrà che essere molto speciale. L’intento principale è quello di riportare a Venezia l’Award della comunicazione pubblicitaria, già presente nella città lagunare dal 1954 e poi tenutosi a Cannes dal 1983. L’evento si realizzerà a gennaio 2024 con un nuovo premio dedicato alla creatività, il ‘Media Key Venice Award’. "Grazie alla partnership tra Media Key e Wine in Venice, con l’apprezzamento e il supporto del Comune di Venezia, a gennaio 2024 vedrà la luce il primo ‘Media Key Venice Award’ – ha annunciato il presidente di Media Key Roberto Albano – Sarà centrato sulla comunicazione Food&Beverage veicolata sui diversi media e su tutte le campagne che hanno per oggetto la sostenibilità e le tematiche green".

Le iscrizioni sono già aperte e possono accedervi i lavori realizzati o rivisitati dal 1° gennaio 2022 in poi. È possibile candidare i lavori in base al media utilizzato: press, OOH, events, brand identity, packaging, spot tv e web, podcast e radio, digital. Sono coinvolte anche le categorie: brand entertainment, integrated campaign e in aggiunta tutti i progetti a tema Sustainability&Green. La cerimonia di premiazione avverrà nella Scuola Grande della Misericordia di Venezia il 22 gennaio 2024, con attribuzione di una scultura e di un diploma ai vincitori. Il Media Key Venice Award si inserisce nella prestigiosa cornice del Wine In Venice, il red carpet del vino che tornerà con la sua seconda edizione, ricca di novità, dal 20 al 23 gennaio 2024.

Inoltre torna anche quest’anno il Festival dedicato alla comunicazione commerciale veicolata su Tv, Web, Mobile e ai Radio Comunicati. È possibile iscrivere tutti i film e radio comunicati andati in onda per la prima volta dal 1° giugno 2022. Il premio è composto da diverse sezioni, una dedicata agli spot tv divisi in categorie merceologiche, una dedicata agli spot con una particolare attenzione agli effetti speciali, le musiche ed il sound design, un’altra sezione web dedicata agli spot distribuiti online, social media video content, il branded entertainment e storytelling. L’area dedicata al Radio Key Award comprende i radiocomunicati divisi per categorie merceologiche. Il nuovo regolamento è disponibile sul sito nella sezione Awards ed è già attiva anche la piattaforma online per iscriversi. I materiali di iscrizione devono essere inviati direttamente via wetransfermail all’ufficio Eventi. Le iscrizioni chiuderanno lunedì 31 Luglio 2023.

Alberto Levi