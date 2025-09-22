Mectiles rigenera la tecnologia

IL PROGRESSO delle tecnologie ha raggiunto livelli impensabili anche nell’industria ceramica e se fino a qualche anno fa ciò che faceva la differenza era il fattore umano, oggi sono la ricerca e l’innovazione a permettere il salto di qualità. Mectiles Italia è leader mondiale nel proprio settore, puntando sulla ricerca tecnologica d’avanguardia, col vantaggio dei prezzi dell’usato. Acquistare macchinari nuovi, per essere al passo coi tempi, presenta costi davvero importanti, ma nel contempo le aziende produttrici di piastrelle non possono fare a meno di rimanere al top: un impianto per la produzione ceramica, con macchinari all’avanguardia, consente infatti un livello di qualità produttiva elevatissimo, non raggiungibile con impianti obsoleti.

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce Mectiles: azienda italiana che unisce la qualità del Made in Italy con la ricerca e l’innovazione tecnologica. Grazie all’importante ruolo che l’azienda si è ritagliata all’interno del mercato, è divenuta, negli anni, leader mondiali nella rigenerazione, riqualificazione e nell’efficientamento di macchine per ceramica usate, tanto da consentire alle aziende che acquistano gli impianti, di usufruire di tecnologia all’avanguardia, sfruttando i prezzi dell’usato. Non solo. L’azienda, oltre alla fornitura di macchine per ceramica rigenerate, si occupa di tutto il processo produttivo: dalla progettazione, alla fornitura, dal collaudo all’installazione di impianti completi per la produzione di piastrelle, oltre a fornire un eccellente servizio di assistenza, smontaggio e rimontaggio sia di impianti esistenti che di impianti nuovi.

In questo processo di crescita globale, essendo specializzati nel settore dell’impiantistica, ha allargato la propria area operativa anche alla produzione e alla rivendita di piastrelle direttamente alle imprese, a seconda delle esigenze del cliente, andando a soddisfare una fetta di mercato in continua crescita che, al di là dei formati classici, si sta sempre più orientando sulle cosiddette grandi lastre, che possono essere di svariate dimensioni, per le quali viene garantito un altissimo livello qualitativo anche in termini di robustezza, tanto da aver già conquistato una buona fetta di mercato. Tornando alla rigenerazione degli impianti usati, le macchine per ceramica Mectiles Italia seguono stringenti linee guida, che hanno come obiettivo la fornitura di strumenti altamente competitivi per efficienza, costi di produzione e flessibilità di utilizzo. Mectiles punta poi su alcune novità, come i sistemi innovativi del suo impianto di stuoiatura.

"Il prodotto stuoiato – spiegano dall’azienda di Casalgrande – incrementa la robustezza meccanica e la flessibilità della lastra acquisendo una maggior resistenza all’urto e aumentando la sicurezza in caso di rotture, in quanto la stuoia impedisce il collassamento della lastra". In particolare, Ecogreen è il nome della nuova linea di stuoiatura, progettata e realizzata interamente da Mectiles. "Dal lato produttivo – dicono da Mectiles - vi è un netto miglioramento della qualità del prodotto finito, in quanto Ecogreen utilizza un sistema di supporto lastre brevettato, che permette di salvaguardare la superficie estetica delle lastre, evitando il contatto diretto con rulli o cinghie di trasporto".