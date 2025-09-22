Mec Europa guarda ai giovani: ecco l’Accademia dei mestieri

È UN PERIODO ASSAI COMPLICATO, si sa, per il settore del lusso: la congiuntura negativa interessa, a livello globale, anche i brand più prestigiosi e impone una riflessione profonda su come cambiano le abitudini dei consumatori e su come l’intero comparto della moda può reagire a tali cambiamenti. Intanto, però, la buona notizia è che esistono ancora, nel nostro Paese, realtà in grado di fare la differenza: una di queste è Mec Europa, azienda fondata nel 1973 a Verolanuova (Brescia) e specializzata nella produzione di calzature di lusso. Con sette linee di montaggio, oltre 300 dipendenti (di cui 155 dal 2022 a oggi) e una capacità produttiva di 4.000 paia di scarpe al giorno, l’azienda collabora con celebri marchi della moda, italiani e internazionali, offrendo loro un servizio completo che va dal design alla realizzazione del prodotto finito.

In controtendenza rispetto a gran parte dei player concorrenti, Mec Europa ha chiuso il 2024 con un patrimonio consolidato di oltre 38 milioni di euro (+39% rispetto al 2023). I suoi cinque stabilimenti produttivi coprono una superficie di 20.000 metri quadrati, con un magazzino di più di 5.000 metri quadrati, dedicato allo stoccaggio dei materiali. Il percorso di crescita dell’azienda prosegue a vele spiegate persino in un periodo storico delicato come quello che stiamo vivendo: a partire dal 2023, infatti, Mec Europa ha avviato un piano industriale ambizioso, finalizzato a internalizzare tutte le fasi di lavorazione della filiera (modelleria, taglio, orlatura, lissatura, montaggio) in strutture di proprietà e con personale dipendente, senza dover ricorrere a lavorazioni di terzisti esterni. Il progetto può essere completato grazie a una serie di acquisizioni, tra cui uno stabilimento di Monterubbiano – in provincia di Fermo, nel cuore del famoso distretto marchigiano della calzatura – e nuove aperture. L’obiettivo dell’investimento – pari a 2 milioni di euro nell’ultimo biennio – è assicurarsi il controllo diretto di tutta la filiera, per consentire il rispetto degli standard più elevati in termini di qualità, efficienza e impatto sociale. L’azienda intende, così, rispondere alle sfide più urgenti poste dal mercato e dall’opinione pubblica e, soprattutto, scommettere sui giovani.

Il piano di investimenti ha destinato risorse significative anche alla formazione continua, alla digitalizzazione e alla sicurezza aziendale. A proposito di giovani e valorizzazione delle competenze, l’azienda bresciana ha anche inaugurato, poco meno di un anno fa, l’Accademia delle arti e dei mestieri: un progetto di formazione interna ambizioso, pensato con l’obiettivo di creare i maestri artigiani del domani e preservare la tradizione del ‘made in Italy’ a favore delle generazioni a venire. "Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto, al quale lavoriamo da molto tempo e che auspichiamo possa ampliarsi ulteriormente. Con la nascita della nostra accademia, vogliamo realmente costruire il futuro di Mec Europa – ha dichiarato Paolo Baiguera, direttore generale dell’azienda –. Crediamo che il successo del nostro settore dipenda dalla capacità di coinvolgere e appassionare i giovani, trasmettendo loro competenze e valori. Il nostro obiettivo non è semplicemente insegnare una professione: puntiamo a condividere una vera e propria cultura della calzatura. Innovazione, oggi, significa per noi scommettere sulle nuove generazioni".

Il programma dell’accademia, realizzato con il patrocinio della regione Lombardia e giunto ormai al secondo anno, ha visto in primis l’erogazione del corso di "operatore della calzatura", sviluppato e gestito dalle risorse interne all’azienda, in partnership con formatori professionisti. L’iniziativa è finalizzata a preparare i nuovi assunti e i lavoratori più giovani a comprendere l’intero ciclo produttivo – dall’ideazione, alla scelta e alle caratteristiche dei materiali, fino ad arrivare al prodotto finito – attraversando tutte le fasi di lavorazione. Il corso non si limita a trasmettere competenze tecniche, ma mira a diffondere una cultura aziendale basata su valori quali sostenibilità, creatività e l’eccellenza artigianale.

Alcune sessioni sono dedicate, peraltro, alla presentazione delle ultime innovazioni in termini di tecnologia e prodotto, al lean management (letteralmente, la ‘gestione snella e senza sprechi’ dell’azienda) e al problem solving. Il percorso formativo prevede lezioni in aula e momenti di formazione sul campo, direttamente in azienda: è qui, infatti, che artigiani esperti e capi reparto riescono a condividere al meglio il proprio bagaglio di conoscenze con le nuove generazioni. Contestualmente, il programma ha previsto l’attivazione di corsi di comunicazione destinati principalmente ai capi reparto, per facilitare il trasferimento del know-how aziendale. Attualmente, l’azienda di Verolanuova ha in corso diverse procedure finalizzate a conseguire importanti certificazioni, sia per garantire la massima tracciabilità della produzione (ad esempio, quella denominata ‘4sustainability’, che attesta l’adesione delle aziende del fashion alla roadmap per la sostenibilità), sia riguardanti il welfare aziendale e l’attenzione al proprio capitale umano (ad esempio, la certificazione relativa alla parità di genere).