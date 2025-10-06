Maxi bollette e caro-energia:: "Servono regole eque e coerenti"

IL CARO-ENERGIA ha dominato il dibattito, dal 1 al 3 ottobre nella cornice di Domus de Maria (Cagliari), della 21esima edizione della Scuola di Alta Formazione ‘Energies&Transition Confartigianato High School’, l’evento annuale organizzato da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia Caem, CEnPI e Multienergia. Una tre giorni intensa che ha riunito esperti, rappresentanti del Governo e del Parlamento, accademici, giornalisti per fare il punto sulla transizione energetica e sulle sfide che pone al sistema produttivo italiano, in particolare alle micro e piccole imprese, oggi tra i soggetti più esposti all’instabilità dei mercati energetici.

A testimoniare l’importanza del tema caro-energia sono i dati presentati da Confartigianato: dal 2021 a oggi i prezzi al consumo di energia elettrica, gas e altri combustibili sono aumentati del 49,8%, un rincaro che pesa ben al di sopra dell’inflazione generale, attestata nello stesso periodo al 17%. Le piccole imprese italiane hanno dovuto sostenere, nel solo 2024, una spesa per l’elettricità pari a 8,8 miliardi di euro, con un extracosto di 1,6 miliardi rispetto alla media dei competitor europei. A incidere in modo determinante è il prelievo fiscale, che in Italia supera del 117% la media Ue: un’anomalia che penalizza chi consuma meno, ovvero le micro e piccole imprese, e favorisce le grandi aziende energivore. Nel suo intervento alla Convention, il presidente di Confartigianato Marco Granelli ha tracciato una linea netta sottolineando come non può esserci vera sostenibilità ambientale senza un equilibrio economico che consenta anche alle piccole imprese di crescere e competere.

"Le nostre aziende non chiedono privilegi – ha affermato – ma regole chiare, eque e coerenti con il principio europeo del ’chi inquina paga’. Oggi, invece, con un prelievo fiscale sproporzionato nella bolletta, pagano di più proprio quelle realtà che consumano meno e che spesso sono protagoniste della transizione green nei territori". Granelli, quindi, oltre a sollecitare il riequilibrio della tassazione sull’energia, ha evidenziato la necessità di un intervento articolato, che vada oltre le misure temporanee: servono politiche strutturali in grado di diversificare le fonti di approvvigionamento, sostenere concretamente le rinnovabili, incentivare lo sviluppo dell’idrogeno come vettore strategico e investire nella ricerca sul nucleare di nuova generazione, una tecnologia che – se ben governata – può offrire soluzioni pulite e sicure.

Un altro dato preoccupante arriva dalle tasse ambientali: secondo Confartigianato, l’Italia paga ogni anno 11,1 miliardi in più rispetto alla media europea, con un impatto di 188 euro pro capite. Eppure, il nostro Paese inquina meno dell’8,4% rispetto alla media UE. Un paradosso che, ha spiegato Granelli, va affrontato con urgenza attraverso una riforma della fiscalità ambientale che tenga conto dell’efficienza energetica reale e dei comportamenti virtuosi di cittadini e imprese. Nel corso dei lavori sono stati riconosciuti alcuni segnali positivi, come l’introduzione del nuovo formato delle bollette, operativo da luglio, che ha migliorato la trasparenza delle condizioni di fornitura, e l’azzeramento temporaneo degli oneri per le rinnovabili per molte PMI, previsto dal decreto "Bollette". Una misura che ha avuto un impatto concreto, ma che, secondo Confartigianato, deve diventare parte di una strategia più ampia e strutturale. Granelli ha infine rilanciato l’impegno di Confartigianato e dei Consorzi energia per accompagnare le imprese nella transizione energetica, trasformando una criticità in opportunità di innovazione, sostenibilità e competitività. "L’energia deve tornare a essere un alleato per la crescita delle nostre imprese – ha concluso – e non un ostacolo. Solo così potremo affrontare con successo le sfide economiche, ambientali e sociali dei prossimi anni".