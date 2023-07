Materie prime strategiche Perché l’Italia ha firmato l’intesa

VIA ALLA COOPERAZIONE fra Germania, Francia e Italia sulle materie prime critiche. Su invito del ministro dell’Economia e del Clima tedesco Robert Habeck (nella foto in alto a destra), si sono incontrati a Berlino il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire (nella foto in alto a sinistra), e il ministro Adolfo Urso (nella foto a sinistra), insieme ai rappresentanti dell’industria, per concordare "una stretta cooperazione nei settori dell’estrazione, della lavorazione e del riciclo" di queste materie prime, essenziali per la transizione energetica. Habeck ha dichiarato di voler "rendere la fornitura di materie prime per le nostre industrie più sostenibile e diversificata, per attuare misure di sicurezza economica in modo più efficace". Il ministro ha aggiunto che è stato creato un gruppo di lavoro di alto livello sulle materie prime critiche. Ad avviso di Urso "con l’incontro di Berlino inizia una nuova fase nella definizione della politica industriale europea che ci consentirà di affrontare le sfide della duplice transizione ecologica e digitale, al fine di garantire l’autonomia strategica dell’Ue". Il ministro Le Maire ha osservato che l’incontro "ci offre l’opportunità di discutere tra governi e con i rappresentanti del settore industriale su come andare avanti" ed ha prospettato "la realizzazione di scorte condivise e l’acquisto in comune".

Con la presentazione della legge Critical Raw Materials Act (Crma), quest’anno l’Ue ha intensificato notevolmente gli sforzi per garantire l’accesso futuro a materie prime come il litio o il cobalto, fissando chiari parametri di riferimento per la sua autonomia in materia di materie prime considerate strategiche. Entro il 2030, in base alla proposta della Commissione, il 10% della domanda europea di materie prime critiche dovrebbe provenire dall’estrazione sul territorio dell’Unione, il 15% dovrebbe provenire dal riciclo e il 40% della lavorazione dovrebbe avvenire in Europa. Questi parametri saranno difficili da raggiungere, considerato che attualmente l’Europa è in grado di estrarre e lavorare solo una minima parte del suo fabbisogno di materie prime critiche e si prevede che la domanda aumenti in modo esponenziale. Secondo le proiezioni della Banca Mondiale, la domanda di minerali ad alto impatto come grafite, litio o cobalto aumenterà del 500% entro il 2050. L’Ue dipende attualmente al 100% da fornitori stranieri per 14 delle 27 materie prime critiche e al 95% per altre tre, in base a un rapporto dell’Istituto tedesco per la ricerca economica (Diw). La maggior parte delle importazioni proviene dalla Cina, che detiene un quasi monopolio in questo campo. L’Ue, ad esempio, importa attualmente dalla Cina il 93% del magnesio e l’86% delle terre rare. La Cina è inoltre dominante nella lavorazione di altre materie prime, anche se non le estrae. Mentre solo il 9% del litio mondiale viene estratto in Cina, circa il 60% viene raffinato da impianti cinesi.

Durante l’incontro, i ministri Habeck, Le Maire e Urso hanno concordato di coordinare le proposte avanzate nelle sedi internazionali, come i gruppi di lavoro del G7, e di portare avanti posizioni comuni sulla legge sulle materie prime critiche dell’Ue per gli ulteriori negoziati dell’Europa. Per quanto riguarda la Crma, i tre Paesi chiedono una veloce conclusione dei negoziati all’interno del Consiglio e con il Parlamento europeo, per raggiungere rapidamente un risultato ambizioso.