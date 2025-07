Mastrotto group e Marzotto. Intesa di lusso nell’arredo

UN’OPERAZIONE di consolidamento della filiera ‘made in Italy’ genera una nuova realtà nel mondo dei tessuti d’alta gamma: Rino Mastrotto group - realtà produttiva di primo piano nel settore della concia, controllata dal fondo Renaissance partners - e il gruppo Marzotto hanno annunciato, nelle scorse settimane, la creazione di Jacqart – Trame d’arredo. La nuova società, specializzata nella produzione di tessuti e velluti jacquard d’alta qualità, trae origine dall’integrazione di Imatex23, controllata da Rino Mastrotto, e Prosetex, azienda del gruppo Marzotto. La sede sarà Bulciago, in provincia di Lecco, nel cuore del distretto tessile brianzolo. Jacqart unirà, dunque, le competenze di due aziende italiane storiche: Imatex, fondata nel 1960 e con sede a Nibionno (Lc), specializzata nella produzione di tessuti jacquard per l’interior design, con applicazioni in ambito residenziale, sia outdoor che indoor, e Prosetex, che realizza, dal 1964, velluti jacquard e tessuti d’alta gamma per il settore dell’arredamento residenziale e hospitality. L’azienda del gruppo Marzotto offre anche una collezione tecnica dedicata ai settori dell’aviazione, del navale e dei trasporti pubblici, caratterizzata da fibre tecniche appositamente sviluppate per soddisfare i criteri di sicurezza che tali settori richiedono.

Il nome ‘Jacqart’ – unione dei termini ‘jacquard’ e ‘art’ – è un omaggio alla tecnologia dei telai utilizzati da entrambe le aziende, in grado di creare vere e proprie ‘trame d’arredo’: disegni complessi, texture innovative e intrecci originali, espressione di creatività tessile e artigianalità per solleticare la fantasia di ogni designer. Per questa ragione, il nome Jacqart è completato nel suo logo dal payoff ‘Trame d’arredo’. L’operazione permetterà di garantire ai brand dell’arredo un ampio portafoglio di prodotti e servizi, che spazia dai tessuti ai velluti lisci o jacquard, mantenendo, però, Jacqart come unico interlocutore. Il valore aggiunto dell’operazione sta, inoltre, nella possibilità di avvalersi del know-how di due grandi gruppi industriali quali Rino Mastrotto e Gruppo Marzotto. Nel dettaglio, l’alleanza fra i due gruppi prevede il conferimento in Imatex del ramo d’azienda Prosetex, con Rino Mastrotto che deterrà il 60% della nuova società, mentre il rimanente 40% sarà del gruppo Marzotto. La chiusura dell’operazione è prevista nel terzo trimestre del 2025 ed è subordinata al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive. L’unione di Rino Mastrotto e gruppo Marzotto promette di dar vita a sinergie importanti per la neonata società Jacqart, specialmente in termini di ottimizzazione dell’approvvigionamento di materie prime quali lana, lino, canapa e cotone, grazie alla verticalità produttiva di Marzotto.

Anche l’offerta di prodotto sarà ampliata dall’introduzione dei velluti jacquard, cui si aggiungono i servizi di personalizzazione e ‘bespoke’ (dall’inglese, ‘confezionamento su misura’) implementati dal gruppo Rino Mastrotto nell’ambito del lusso su misura. Alla guida di Jacqart è stato nominato, come direttore generale, Giorgio Meda, professionista con esperienza ventennale nel settore, in arrivo da Rubelli, dove ricopriva il ruolo di direttore delle operations tessili. Sarà affiancato da Massimo Maestroni, ingegnere che vanta esperienze in vari gruppi dell’arredo di alta gamma.

"Questa operazione ci permette di ampliare ulteriormente la famiglia di tessuti per l’interior design, con l’ingresso dei velluti – ha commentato Matteo Mastrotto (nella foto sotto), amministratore delegato del gruppo Rino Mastrotto - Gruppo Marzotto è un’eccellenza del nostro territorio con cui siamo felici di fare squadra: l’unione in questa nuova società, Jacqart, porterà sicuramente novità interessanti, sia per l’approvvigionamento delle materie prime che per la condivisione di expertise". Davide Favrin (nella foto sopra), amministratore delegato del gruppo Marzotto, ha dichiarato: "il mondo dell’arredamento esige oggi una filiera sempre più affidabile, controllata e solida. L’operazione, unica nel suo genere, unisce due grandi gruppi italiani, accomunati da storie e radici affini. Sono convinto che, grazie a questa alleanza, potremo offrire un contributo significativo alla crescita del settore, grazie al patrimonio di competenze strutturate e diversificate che entrambe le aziende mettono a disposizione". Partner strategico dei principali brand del lusso, il gruppo Rino Mastrotto ha sede a Trissino, in provincia di Vicenza.

È partecipato dal fondo d’investimento Renaissance partners, dal gruppo Prada (l’ingresso, con una quota di minoranza del 10%, è dello scorso giugno) e dalla famiglia Mastrotto. Impiega oltre 1.400 persone in cinque continenti e ha chiuso l’ultimo fatturato a quota 380 milioni di euro. Sotto la sua egida convivono numerose aziende e brand specializzati nel segmento lusso. In Italia, per il settore dell’alta moda, Rino Mastrotto – Basmar e Pomari, Nuova Osba, Conceria superior, Tannerie Limoges, Tessitura Oreste Mariani e Mapel sono punti di riferimento nella filiera della pelletteria e della calzatura di lusso, ricercate sia per la qualità dei prodotti che per l’attenzione alla sostenibilità dei processi.

Il gruppo Rino Mastrotto opera, inoltre, nei settori dell’automotive, attraverso l’italiana Brusarosco e la svedese Elmo Leather, e nell’interior design con la divisione italiana di Rino Mastrotto, Elmo Leather in Svezia, la filiale distributiva del Nord America Carrol Leather e Imatex, in ambito tessile. Tra le controllate c’è, infine, l’azienda toscana Morelab, che si distingue come fornitore specializzato per i servizi su misura nel settore luxury.