Marchio Petti. Le conserve di qualità arrivano dal mare

Centomila tonnellate di pomodoro fresco lavorate nello stabilimento di Venturina Terme. La campagna di raccolta e trasformazione 2025 di Petti è ormai nella fase finale. "Italian Food S.p.A.", punto di riferimento nella produzione di conserve di pomodoro di alta qualità – toscane per il proprio marchio Petti e italiane per private label – ha svolto la propria campagna di raccolta e trasformazione 2025, che si prospetta tra le più importanti in termini quantitativi e qualitativi da quando il Gruppo Petti si è insediato in Toscana. Per la stagione estiva c’è stata la selezione e inserimento di circa 250 collaboratori stagionali che vanno ad aggiungersi ai 110 lavoratori fissi in modo da per potenziare fino al termine della stagione estiva l’organico dello stabilimento Italian Food di Venturina Terme. I lavoratori stagionali sono stati impegnati nelle varie fasi della produzione estiva, la cui durata è prevista fino a inizio ottobre. La produzione 2025 di Italian Food rappresenta il risultato di un importante lavoro sinergico tra gli agricoltori del territorio – in particolare della Val di Cornia e della Maremma – e l’ufficio agricolo dell’azienda.

La programmazione, avviata già al termine della campagna 2024, è stata guidata da un’attenta analisi dei dati e dell’esperienza sul campo, con l’obiettivo di orientare le scelte varietali verso tipologie più resilienti ai cambiamenti climatici e capaci di affrontare fenomeni atmosferici sempre più imprevedibili. Al contempo, particolare attenzione è stata dedicata al rispetto degli standard di sostenibilità ambientale sempre più stringenti, con un focus prioritario sulla gestione efficiente delle risorse idriche. La nuova campagna estiva di Petti non rappresenta solo un momento cruciale per l’azienda, ma anche un’opportunità concreta di sviluppo e valorizzazione per l’economia locale. L’investimento sul territorio toscano si traduce infatti in occupazione, sostegno alla filiera agroalimentare regionale e promozione di un modello produttivo radicato nella qualità e nell’identità agricola della Toscana.

"Ogni anno la campagna di raccolta e trasformazione del pomodoro rappresenta per noi un momento fondamentale, ma quella del 2025, che ci apprestiamo ad avviare, porta con sé un valore ancora più profondo: oltre a essere tra le più importanti della nostra storia da quando la famiglia Petti si è insediata in Toscana, è il simbolo del legame che da tantissimi anni ci unisce a questo territorio" ha detto Pasquale Petti, direttore generale di Italian Food Spa.

La linea di conserve di pomodoro di alta qualità a marchio Petti, realizzata nello stabilimento di Venturina Terme – sottolinea ancora Pasquale Petti – è infatti frutto di un attento processo produttivo che combina tradizione e innovazione. I prodotti, realizzati con pomodoro toscano si distinguono per una lavorazione a bassa temperatura: un esclusivo processo produttivo che richiama il metodo classico delle conserve fatte in casa e consente di preservare al meglio le caratteristiche del pomodoro fresco come appena raccolto.

Dopo l’acquisizione nel 1973 dal Gruppo Arrigoni, lo stabilimento di Venturina Terme ha subito nel tempo un’importante trasformazione, passando da essere uno stabilimento satellite della società campana ad essere un polo produttivo indipendente in grado di fornire direttamente clienti italiani e internazionali con prodotti finiti di alta qualità. Il 2006 è stato un anno cruciale: grazie a significativi investimenti produttivi, l’azienda ha ampliato le proprie dimensioni, rafforzato la forza lavoro e instaurato solide sinergie con il settore agricolo.

Situato nella zona industriale di Venturina Terme in provincia di Livorno, lo stabilimento di Italian Food S.p.A. copre un’area di oltre 45.000 mq, di cui 11.000 mq coperti sono adibiti a uffici e produzione. A questa struttura si aggiunge un nuovo magazzino con una superficie di oltre 40.000 mq e una struttura all’avanguardia con gestione informatizzata. L’impianto conta 13 linee per la lavorazione del pomodoro. L’azienda rappresenta un importante motore economico della Val di Cornia, anche da un punto di vista occupazionale, arrivando ad alimentare un indotto di oltre 2.000 addetti.

L’azienda Petti (Italian Food S.p.A.) produce conserve di pomodoro lavorando pomodori provenienti dalle coltivazioni in Val di Cornia e altre zone della Toscana, vicino al mare, che conferiscono al prodotto caratteristiche uniche di dolcezza, succosità e ricchezza di sali minerali. Lo stabilimento di lavorazione come detto si trova a Venturina Terme (Livorno) e utilizza un processo a bassa temperatura per preservare la fragranza, la consistenza e il colore del pomodoro.

L’azienda ha origini storiche in Campania, dove il fondatore Antonio Petti aprì un primo stabilimento per la trasformazione del pomodoro nel 1925. Successivamente, la quarta generazione, sotto la guida di Pasquale Petti, ha spostato il confezionamento dei prodotti di marca a marchio "Petti" nello stabilimento toscano di Italian Food S.p.A. e ha lanciato una linea di conserve di alta qualità. I pomodori coltivati in Val di Cornia, Grosseto, e bassa Maremma sono particolarmente dolci, succosi e ricchi di sali minerali grazie alla vicinanza del terreno al mare.