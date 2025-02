Marchi storici e obiettivi comuni

LA STORIA di Casa Optima è il risultato dell’unione di aziende con radici profonde e un’eredità di eccellenza nel mondo della gelateria, della pasticceria e del beverage. Un percorso che attraversa più di un secolo di innovazione e artigianalità, culminando nella creazione di un gruppo leader mondiale nel settore. Al suo interno c’è un marchio storico della pasticceria artigianale, come Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani. Fondata nel 1936, Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani si afferma nel panorama della produzione dolciaria Made in Italy. L’azienda si distingue per un portafoglio di ingredienti di altissima qualità, tra cui selezionate varietà di cioccolato, paste premium di nocciola e pistacchi certificati Dop e Igp. Moltissima storia c’è anche dietro ad un altro marchio del gruppo, Giuso Guido, azienda specializzata nella produzione di ingredienti composti e semilavorati per la pasticceria e la gelateria artigianali. La sua profonda conoscenza nella lavorazione della frutta e la qualità delle sue materie prime la rendono un punto di riferimento nel settore.

Nasce nel 1955 Modecor Italiana, azienda leader nella produzione di decorazioni per pasticceria. Dalle decorazioni in cioccolato a quelle in pasta di zucchero, dalla gelatina fino alla stampa digitale e serigrafica, molte delle più note al mondo sono proprio quelle di Modecor. Compongono il gruppo, poi anche Florensuc, altra impresa artigiana, con oltre 60 anni di esperienza. Florensuc si specializza nelle decorazioni per pasticceria, panetteria e catering. La sua ampia gamma di soluzioni, che spaziano dai prodotti standard a quelli personalizzati, la rende un punto di riferimento per il settore, con un’attenzione particolare alle nuove esigenze alimentari. Nasce nel 1985 Ambra’s, altra azienda di riferimento per la realizzazione di decorazioni per pasticceria, panificazione, gelateria e ristorazione. Solo un anno prima viene fondata alle porte di Rimini, invece la Mec3, riconosciuta nel mondo degli ingredienti e dei semilavorati per la gelateria artigianale e la pasticceria. Grazie a un costante investimento in ricerca e sviluppo, l’azienda ha saputo innovare senza mai perdere il legame con l’artigianalità, diventando il leader mondiale del settore. A Casa Optima fa riferimento anche Blend Coberturas, azienda brasiliana protagonista nel settore dei gelati e dei dolciumi. Si distingue per la produzione di prodotti innovativi privi di zuccheri aggiunti, un segmento dal grande potenziale di crescita.

