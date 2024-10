Mantero rileva il 70 per cento del Maglificio Ites

UN’AZIENDA storica della piana pistoiese che passa di mano ma resta di proprietà italiana grazie all’arrivo, ad Agliana, di Mantero che ha il quartier generale a Como e che si pone un unico obiettivo: rafforzare la presenza nel mercato di lusso. A livello di attività manifatturiere, e nello specifico per la seta e l’accessorio tessile, è una novità di non poco conto nel panorama nazionale del settore che rappresenta un volano molto importante per l’economia nostrana, grazie a preziose ed importanti collaborazioni su svariati livelli. Per quanto riguarda il mercato locale pistoiese, e dell’area metropolitana in senso più ampio, fa sicuramente un certo effetto veder passare di mano un marchio storico come quello del Maglificio Ites, azienda nata nel 1955 ad Agliana, a pochi chilometri dal fulcro del mondo tessile come la provincia di Prato.

Una realtà, Ites, che è arrivata ad avere la terza generazione della famiglia alla guida e che adesso ha dato l’ok a questo passaggio di consegne con Mantero che entra nel capitale sociale rilevando il 70% della proprietà. Una sede, quella di via Terracini, che nel corso del tempo si è fortificata ed espansa avendo al proprio interno macchinari di qualità: dai dipartimenti di design e sviluppo prodotto passando per le campionature, il controllo dei prodotti realizzati, la logistica fino allo stoccaggio. Il tutto lavorando filati premium per garantire un risultato finale bello e performante. Adesso il cambio di ritmo, e di maggioranza della società, come comunicato dalla stessa Mantero Seta. "Si tratta di una operazione che rappresenta una tappa cruciale nel piano di sviluppo triennale di Mantero 2024-2026, volto a consolidare la propria posizione nel mercato del lusso e ampliare la gamma di prodotti, tradizionalmente legata alla seta e all’accessorio tessile. Per Maglificio Ites si tratta di una nuova tappa nello sviluppo del business che mira all’acquisizione di nuovi clienti, all’espansione in nuovi mercati e alla capacità di investire in progetti di innovazione".

La solidità di chi arriva a riprendere la maggioranza dell’azienda di Agliana è certificata dal mercato e dalla storia: Mantero è un’azienda a trazione familiare fondata a Como nel 1902 dal capostipite della famiglia, Riccardo. Un brand che, da sempre, consente di accrescere il prestigio del distretto tessile della cittadina lariana, i cui standard di qualità e raffinatezza sono riconosciuti, da sempre, come quelli fra i più alti a livello mondiale.