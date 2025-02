Manifattura intelligente ed Erp per rilanciare l’industria del Paese

NEL TERZO TRIMESTRE del 2024 la produzione è diminuita di oltre il 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e a settembre 2024 il fatturato dell’industria ha subito una contrazione del 5,7% annuo. Una risposta alla contrazione della produzione può arrivare dallo smart manufacturing. La manifattura intelligente consente alle aziende del settore industriale di ottimizzare i processi, eliminare inefficienze e migliorare la produttività, aspetti cruciali per affrontare il calo che la produzione industriale italiana sta vivendo da 21 mesi consecutivi.

In questo contesto, l’implementazione di software ERP (Enterprise Resource Planning) intelligente gioca un ruolo chiave, ottimizzando le operazioni e migliorando l’efficienza complessiva delle aziende. Centro Software, azienda di riferimento nel mercato italiano nello sviluppo di soluzioni ERP, offre un sistema di gestione integrata che consente alle imprese di affrontare le sfide della smart manufacturing, con strumenti avanzati e innovativi, trasformando le criticità in opportunità di crescita sostenibile. L’ERP può essere un fattore abilitante per la digitalizzazione delle filiere produttive, consentendo un dialogo in tempo reale tra le aziende e il mondo esterno.

L’integrazione con l’Intelligenza Artificiale e altre applicazioni digitali rappresenta un ulteriore passo verso l’ottimizzazione dei processi aziendali. In particolare, l’integrazione dei sistemi ERP nelle smart factories offre molteplici vantaggi, come il monitoraggio in tempo reale delle performance produttive, ma anche la gestione della qualità all’intero processo produttivo. Ponendo standard chiari, la manifattura intelligente è in grado di rispettare gli standard richiesti e ridurre il rischio di difetti.

L’analisi dei dati provenienti dai macchinari consente alle aziende di prevedere guasti, ridurre i tempi di fermo e migliorare la vita utile delle attrezzature, con un impatto positivo sulla qualità del prodotto finale. L’ERP facilita anche una maggiore integrazione tra la produzione e la gestione della catena di approvvigionamento, consentendo una sincronizzazione efficace tra domanda e offerta, migliorando i processi di approvvigionamento e instaurando relazioni più strette con i fornitori.