Manager temporanei per crescere e superare le crisi

NEL TESSUTO INDUSTRIALE italiano, fatto di piccole e medie imprese dinamiche ma spesso fragili sul piano organizzativo, si fa strada un singolare approccio alla consulenza e al supporto manageriale: è quello del management on demand, una formula che consente alle aziende di accedere a competenze manageriali di alto livello solo quando sono necessarie. In prima linea su questo fronte c’è Mod–Management on Demand, società nata a Roma nel 2012 e oggi in contatto con imprese, fondi e advisor che cercano non solo consulenza, ma un intervento operativo concreto. Mod, dicono i fondatori, "non propone un semplice affiancamento, ma entra nella stanza dei bottoni". I suoi professionisti – manager senior con esperienze consolidate – si calano nel ruolo di Cfo, coo, Hr manager, responsabili IT, direttori marketing, con ruoli a tempo determinato, pieni poteri e obiettivi chiari. Un modello flessibile e ad alta intensità di impatto, che si rivolge in particolare alle pmi, alle aziende in fase di ristrutturazione o transizione generazionale, ma anche a gruppi in crescita rapida o soggetti a processi straordinari come M&A e quotazioni. Con oltre 40 manager coinvolti su base continuativa, Mod si configura come una organizzazione “liquida” e specializzata, in grado di attivarsi e fornire supporto in tutta Italia. Il fatturato è cresciuto in modo costante negli ultimi anni e la tipologia di clienti si è ampliata: imprese manifatturiere e commerciali, cui si sono aggiunte realtà del terziario, della sanità, del digitale.

Al cuore dell’approccio di Mod c’è l’idea di adeguatezza organizzativa. Non è un concetto astratto: è una delle richieste che la legge (art. 2086 del codice civile) impone agli imprenditori, e che oggi assume un valore strategico. Lo spiega Francesco Melidoni (nella foto a destra), co-founder di Mod, con la passione per la narrativa: "Adeguatezza significa avere un assetto coerente con la complessità dell’impresa. Per alcune aziende bastano strumenti semplici. Per altre, servono strutture robuste, sistemi di controllo, processi chiari. E questa adeguatezza deve essere dinamica, cioè costantemente aggiornata". L’adeguatezza non è uguale per tutti: cambia in base al settore, alla marginalità, alla velocità con cui si muove il mercato. L’organizzazione, poi, non si limita alle risorse umane, ma riguarda la struttura operativa nel suo complesso, dai flussi informativi alla qualità produttiva, fino agli indici di performance. Infine, gli assetti: ovvero l’equilibrio tra le varie funzioni aziendali e la loro capacità di lavorare in sinergia. "Un esempio? In un’azienda industriale può bastare l’aumento degli scarti di materiale o delle ore medie per unità prodotta per far saltare i conti. Ma se nessuno se ne accorge, il danno rischia di diventare strutturale. Da qui la necessità di un sistema di monitoraggio integrato, che includa anche i cosiddetti KPI gestionali e non solo dati economico-finanziari".

In un Paese dove il 92% delle imprese ha meno di 10 addetti e dove la governance è spesso in mano all’imprenditore-fondatore, figure come il temporary manager o il fractional executive diventano cruciali. E Mod è riuscita a trasformare questa esigenza in un modello scalabile. L’impresa può accedere a un manager per un periodo definito (da tre a dodici mesi), per alcune giornate al mese o a settimana, con un focus preciso: migliorare la governance, l’efficienza operativa, la compliance o le relazioni bancarie. "Il nostro compito – spiegano Claudio Catalani , Francesco Melidoni, Marco Rossini (nella foto a sinistra), fondatori di Mod – è entrare in azienda con umiltà operativa ma visione strategica. Non ci limitiamo a dire cosa andrebbe fatto: lo facciamo, insieme all’imprenditore e al management interno. Siamo manager in prestito, ma responsabili come se fossimo in organico".

Dopo quasi quindici anni di attività, Mod continua ad aggiornare il proprio modello. Tra le novità più recenti c’è l’inserimento di servizi ad alto valore tecnologico, come la digitalizzazione dei processi, il controllo di gestione predittivo e la cybersecurity per le pmi. Inoltre, è stato potenziato l’osservatorio interno sui trend delle piccole imprese italiane, utile per comprendere le nuove fragilità – ma anche le opportunità – che attraversano il tessuto imprenditoriale. Un altro fronte di crescita è quello della formazione interna e della selezione dei manager, che Mod gestisce con un processo di verifica rigoroso: esperienze documentabili, soft skill consolidate, capacità di lavorare in contesti difficili o in crisi. Mod, quindi, contribuisce a diffondere una nuova cultura del management tra le pmi, ancora spesso restie ad aprirsi a competenze esterne.

"Non parliamo di sostituire l’imprenditore – ribadiscono i tre fondatori – ma di aiutarlo a vedere la sua azienda con occhi diversi. L’obiettivo non è solo evitare la crisi, ma costruire valore e competitività. Anzi, avendo obiettivi molto chiari e di breve periodo, l’imprenditore sa che deve continuare a gestire, non si potrà appoggiare a noi per molto, deve continuare a essere leader. In un’epoca di sfide continue, con inflazione, caro denaro, transizione digitale ed energetica non basta più improvvisare. Servono competenze, metodo e lucidità. E, se non ci sono in casa, si possono affittare. Al bisogno".