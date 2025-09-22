Maiolica di Ascoli. Un patrimonio riconosciuto anche dai turisti

LA TRADIZIONE della maiolica ascolana affonda le proprie radici sin dal XV secolo. Non a caso Ascoli Piceno è entrata a far parte del ristretto novero delle città di antica tradizione ceramica e sulla base del progetto ’Terra e fuoco’, elaborato dal curatore delle raccolte comunali Stefano Papetti, il Ministero per le Attività Produttive ha inteso collaborare alla valorizzazione delle botteghe Ceramiche che operano nell’ambito del territorio comunale. Una tradizione che si è sviluppata con la creazione di tantissime aziende artigiane dedite alla lavorazione della maiolica. Un esempio in tal senso è la ceramista e pittrice, Barbara Tomassini (nella foto sopra) titolare del laboratorio artistico Arté di Ascoli Piceno. L’arte, a casa Tomassini è una vera e propria questione di famiglia.

Ci può illustrare la storia dell’azienda?

"Mi occupo di ceramica. Ho scelto di intraprendere questa strada perché la mia è una famiglia di artisti, soprattutto nel ramo paterno, che ha sempre mostrato una vena artistica piuttosto spiccata. Oltre ad essere antiquari da sempre, il mio bisnonno ha inventato uno strumento musicale, mentre mio zio e mia zia sono entrambi insegnanti d’arte e pittori. È anche per questo che, fin da piccola, mi sono trovata in maniera quasi spontanea a realizzare i miei primi disegni e dipinti. Credo sia stata anche una questione genetica: ho ricevuto il mio primo cavalletto professionale già a cinque anni, ma nessuno ha dovuto insegnarmi come si formassero i colori. L’ho sempre saputo, è un qualcosa che mi è sempre venuto naturale. Mio padre e mio nonno erano collezionisti di maioliche, e forse è anche per questa ragione che ho deciso di provare a realizzarle in prima persona. Mi sono iscritta a un corso di formazione regionale di due anni, cercando allo stesso tempo di allargare i miei orizzonti artistici dato che la mia la famiglia non mi aveva permesso di seguire una carriera scolastica di questo tenore. Per questo motivo ho iniziato a frequentare lo studio di Dante Fazzini. Sono rimasta da lui per sei anni: tra noi è subito sbocciato un rapporto di profonda stima e amicizia che abbiamo coltivato fino alla sua recente scomparsa. Personalmente credo molto nella forza dell’associazionismo, nell’aggregazione e nell’unione, valori che ho sempre cercato di portare avanti. Vent’anni fa sono entrata a far parte della CNA di Ascoli Piceno grazie a un amico che mi parlò di questa associazione di categoria. Confesso che in quel periodo mi sentivo un po’ isolata dal punto di vista professionale: sul territorio non c’erano molte iniziative e percorsi dedicati al mio settore e anche per questo motivo ho pensato di mettermi in gioco e a disposizione dell’associazione. All’epoca non esisteva ancora il settore dell’artigianato artistico, ma subito dopo il mio ingresso ho cercato di svilupparlo, lavorando a lungo con l’allora presidente Gino Sabatini in diverse iniziative che hanno riscosso molto successo. Attualmente sono vicepresidente territoriale e, da qualche settimana, presidente CNA Impresa donna Ascoli Piceno, con due mandati alle spalle da presidente CNA Artistico e tradizionale Marche e un incarico nella direzione nazionale. Nel corso degli anni mi sono pian piano avvicinata anche al mondo dell’insegnamento, iniziando a insegnare decorazione e tecnologia della ceramica nell’ambito di un corso di formazione rivolto alle donne disoccupate. Sono molto legata a tutte le mie esperienze da docente, ma è stato ad Arquata del Tronto che sono riuscita a stringere un legame umano molto profondo con un gruppo di donne particolarmente attive per la comunità, che hanno poi costituito un’associazione per contribuire attivamente alla causa della ripartenza dal sisma. Attualmente sto continuando a lavorare in questa mia doppia veste di artista e di docente, con la qualifica di maestro artigiano in un laboratorio che è anche bottega scuola, ossia un vero e proprio centro di formazione riconosciuto dalla Regione Marche".

Ha dedicato un’opera anche ad Ascoli, la Città della Ceramica?

"Si, con ’La scarpa di Eva’ ho scelto di sottolineare ulteriormente il forte legame con il territorio. Sono partita dall’idea di rappresentare e omaggiare la terra, punto di partenza della nostra esistenza ed elemento essenziale anche per la ceramica, che alcuni artigiani come me lavorano e dipingono. Ho scelto di rappresentare la terra in chiave femminile, realizzando una scarpa con un tacco alto. È stata volutamente lasciata grezza, eccezion fatta per le delle rose, che al termine di un lungo processo di lavorazione simboleggiano la natura e la bellezza che prendono il sopravvento sulla materia attraverso la pittura".

Quali sono i programmi di sviluppo?

"Mi piace dire che ho un sogno, non un obiettivo. Purtroppo, in questo settore, di anno in anno ci si inventa un mestiere. L’arte è diventata come l’acqua, siamo costretti ad assumere le forme del contenitore che ci ospita. Siamo in continua evoluzione da questo punto di vista, ma questo non vuol dire che si proceda senza una rotta. Cerco di fidelizzare certe reti, ma purtroppo non abbiamo mai certezze di fronte a noi".

Qual è l’incidenza delle esportazioni e verso quali Paesi?

"Negli anni ho portato avanti esperienze lavorative anche all’estero e non necessariamente legate alla ceramica, come nel caso della collaborazione con il dottor Francesco Bellini, che dal 2002 al 2010 mi ha visto attiva sia nel nostro territorio che a Miami. Nel 2010, partecipai a un progetto organizzato dall’Ice di Atlanta, negli Stati Uniti, per la promozione commerciale negli Usa. Sono stata selezionata da tre store americani e ho preso parte a degli eventi per la promozione del Made in Italy. Ho da poco avuto un’ulteriore occasione di internazionalizzazione, che per il momento ho lasciato in sospeso".