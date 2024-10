Magis supera il mercato. Focus su ricerca e sviluppo

NUMERI POSITIVI per Magis nel primo semestre 2024: l‘azienda toscana, che produce nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per il bodycare di adulti e infanzia, ha ottenuto ricavi per 43,8 milioni di euro (+3,61% anno su anno), un Ebitda di 8 milioni (+1,59%), e un utile netto di 4,5 milioni (+1,35%), con un Free cash flow yield al 13,80%. Il patrimonio netto, pari a 43 milioni, ha registrato un significativo aumento, dimostrando una maggiore solidità finanziaria e la capacità dell’azienda di creare valore per gli azionisti, consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato.

L’azienda è riuscita a conseguire questi risultati nonostante il mercato di riferimento sia sfidante, dimostrando capacità di adattamento, reazione e crescita in un contesto particolarmente competitivo nel settore dei nastri adesivi, complementato con un forte sviluppo e vendita dei sistemi di chiusura dedicati a prodotti per il body care di cui siamo leader sul mercato italiano. Il management sta lavorando attivamente per mantenere il trend positivo e raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il futuro. Grazie a una strategia ben definita e a un forte impegno nella gestione delle risorse e dell’innovazione, il management è fiducioso di poter superare le sfide poste dal mercato e di continuare a guidare l’azienda verso una crescita sostenibile e costante. Un altro indicatore di stabilità nel primo semestre 2024 è il Risultato Operativo, che ha registrato una leggera crescita da 6,51 milioni nel semestre 2023 a 6,56 milioni nel semestre 2024.

Nel corso degli ultimi esercizi, Magis ha effettuato investimenti significativi per potenziare la propria capacità produttiva e ottimizzare i tempi di consegna. È stato inaugurato un nuovo impianto industriale e sono stati integrati macchinari di ultima generazione, che hanno migliorato sia la produzione che la qualità stessa dei prodotti. "Il superamento del trend del nostro mercato di riferimento – afferma il presidente Marco Marzi (nella foto a destra) – è una chiara dimostrazione del nostro impegno e della nostra visione a lungo termine. Il focus sul miglioramento continuo e sull‘espansione strategica ci ha permesso di ottenere risultati eccezionali, nonostante le sfide economiche globali".

Anche nel secondo semestre del 2024, spiega l‘azienda, continueranno gli investimenti in ricerca e sviluppo propedeutici all‘introduzione di metodi produttivi innovativi e nuovi prodotti nel prossimo futuro. Tra questi, nel corso dei prossimi mesi entrerà in funzione il nuovo laminatore che permetterà, attraverso l‘incremento della capacità produttiva e l‘ottimizzazione dell‘efficienza operativa, di rispondere al meglio alla crescente domanda nell‘ambito dei sistemi di chiusura per il bodycare. Con un impegno continuo verso l’innovazione, la sostenibilità e l’efficienza, la società è benposizionata per continuare a crescere e a sostenere il successo a lungo termine nel mercato di riferimento.