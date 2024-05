Magazzini Gabrielli per la prima volta oltre il miliardo di fatturato

L’ASSEMBLEA DEI SOCI della Magazzini Gabrielli SpA ha nominato Laura Gabrielli (nella foto sopra) nuovo presidente. Accanto a lei siederanno in consiglio di amministrazione Luciano, Luca e Roberta Gabrielli e i due consiglieri esterni Roberto Masi (vice presidente) e Giuseppe Mondavi. Laura Gabrielli, classe ’73, coniugata con tre figli, laurea in economia aziendale alla Bocconi di Milano, è membro del consiglio di amministrazione della Magazzini Gabrielli dal 2002 e per dieci anni, dal 2014 ad oggi, è stata anche amministratore delegato della partecipata FG Gallerie Commerciali Spa. "Sono onorata – ha detto Laura Gabrielli – di questo nuovo incarico che mi vedrà alla guida dell’azienda di famiglia. Sono perfettamente consapevole dell’importanza del ruolo che andrò a ricoprire e il mio impegno sarà quello di operare per garantire un futuro alla Magazzini Gabrielli". Ora si scriverà una nuova pagina della storia dell’azienda ascolana.

"Si apre una nuova fase della vita aziendale – ha detto in proposito il nuovo presidente Laura Gabrielli – ma la mia nomina è nel segno della continuità, avendo ricevuto il testimone da mio padre e potendo contare ancora su di lui in consiglio di amministrazione oltre ai due miei cugini e ai due consiglieri esterni che collaborano con il gruppo da anni e che porteranno competenza e visione strategica. Con la nuova governance, intendiamo continuare a portare avanti gli obiettivi di consolidamento e di crescita, avendo come driver principale la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Siamo e vogliamo continuare ad essere una realtà imprenditoriale che cresce nel proprio territorio, con il territorio. Abbiamo il dovere di valorizzare il grande patrimonio che abbiamo costruito nel corso degli anni, operando in modo sano per vincere le sfide che il mercato ci pone e continuando a porre le persone al centro di ogni scelta aziendale. I nostri punti vendita sono i luoghi dove possiamo offrire ogni giorno ai nostri clienti assortimenti e servizi per rendere sempre più unica l’esperienza di acquisto". Nelle strategie aziendali emerge l’importanza del rapporto con il proprio territorio di riferimento e in proposito la presidente Laura Gabrielli ha aggiunto: " Esaltare i prodotti della nostra terra ed offrire qualità e freschezza continueranno ad essere tra i nostri principali obiettivi strategici e lo faremo puntando sempre di più sulla nostra marca commerciale Consilia e sulle nostre linee ’Selezione’, ’Qualità’ e ’Fatti Buoni’. Da oggi, assumo una grande, nuova responsabilità, da un lato nei confronti dei soci che mi hanno nominata e dall’altro verso i nostri 3.500 collaboratori. Il mio impegno sarà massimo anche verso tutto ciò che gravita intorno alla Magazzini Gabrielli". L’assemblea che ha ratificato la nomina del nuovo vertice dell’azienda ha anche approvato il bilancio relativo all’esercizio 2023. La Magazzini Gabrielli ha appena chiuso un anno straordinario in termini di risultati. Il fatturato, pari a 1,096 miliardi di euro, ha superato, per la prima volta nella storia, la soglia del miliardo di euro, con una crescita del 23,35% rispetto all’anno precedente con un utile netto che è cresciuto del 53.80% e che è pari a 34,228 milioni di euro. L’Ebitda ha raggiunto i 77,9 milioni di euro che corrisponde al 7,1% del fatturato.

La struttura retail, tra diretti e indiretti, è composta da 320 punti vendita presenti nelle cinque regioni Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio con i marchi Oasi, Tigre e Tigre Amico. Lo sviluppo della rete commerciale, nel corso del 2023, è stato caratterizzato anche dall’acquisizione degli oltre cinquanta punti vendita tra Roma e provincia a marchio Coop. L’ingresso nel Gruppo Selex, prima centrale di acquisto italiana della Grande Distribuzione, avvenuto tre anni fa, si è rivelato una scelta vincente. Nei mesi scorsi la Magazzini Gabrielli, per il quarto anno consecutivo, è stata tra le vincitrici del “Best Managed Companies Award“, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy giunto alla sua sesta edizione. Promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis - Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria. "Il premio non rappresenta solo un riconoscimento per le eccellenze dell’imprenditoria italiana per quanto già realizzato - commenta Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta) - ma è un vero e proprio programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che ne stimola iterativamente lo sviluppo e potenziamento rispetto a parametri fondamentali di successo dell’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa. Percorso che diventa virtuoso e di lunga durata, come testimoniato dal fatto che oltre l’80% delle aziende ha vinto più di un’edizione, mentre addirittura 7 realtà sono al loro sesto anno consecutivo di premiazione".

Le aziende vincitrici, infatti, sono state valutate e selezionate da una giuria di esperti composta da: Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso Altis Università Cattolica del Sacro Cuore; Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale della Piccola Industria di Confindustria; Marta Testi, ceo di Elite-Gruppo Euronext. "Magazzini Gabrielli è una eccellenza della grande distribuzione italiana che, ancora una volta, si è distinta in un panorama reso complesso dalla forte inflazione e da una competizione più serrata – ha affermato Ernesto Lanzillo, di Deloitte Private –. La presenza storica e la conoscenza capillare del territorio in cui opera, unite ai significativi investimenti in innovazione e formazione, hanno creato il giusto mix che ha consentito all’azienda di ottenere grandi risultati".