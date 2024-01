Made in Umbria

Fondata da Fulvia Lazzarotto e Franco de Bernardini nel 2001 ad Orvieto, Welcare Industries è infatti leader nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici per la prevenzione delle infezioni e per la cura delle patologie cutanee e delle ferite croniche. La missione dell’azienda è di sviluppare soluzioni sicure, efficaci e innovative, promuovendo un modello di produzione ecosostenibile. L’azienda è specializzata nello sviluppo di dispositivi medici progettati per i pazienti anziani o non autosufficienti.