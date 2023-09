Made in Toscana

Il gruppo Leonardo guidato da Roberto Cingolani (in foto) conta 51mila dipendenti in tutto il mondo. In base ai dati del bilancio semestrale i ricavi sono pari a 6,9 miliardi di euro, in crescita del 6,4% rispetto allo scorso anno. L’Ebita è di 430 milioni di euro e gli ordini in portafoglio hanno superato i 40 miliardi di euro.