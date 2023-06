Made in Toscana

Abiogen Pharma ha sede a Pisa. Dal 1997 è attiva su ricerca e sviluppo, produzione di farmaci propri e conto terzi e commercializzazione di farmaci propri e in licenza. Opera nelle aree terapeutiche del metabolismo osseo, del trattamento del dolore, delle malattie respiratorie, metaboliche (diabete) e dermatologiche. E’ tra le prime 15 aziende farmaceutiche italiane con un fatturato di 188 milioni di euro (2022) e 439 dipendenti. EffRx, nata nel 2010, ha sede in Svizzera e sviluppa farmaci per malattie muscoloscheletriche e rare.