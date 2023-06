Made in Toscana

Si è tenuto il primo "Corso di in-formazione sul Pane Toscano Dop" dedicato agli operatori della distribuzione e agli stakeholder toscani del settore agroalimentare, grazie al progetto voluto dal Consorzio di tutela del Pane Toscano, in collaborazione con la Fondazione Qualivita. Un’iniziativa nata per veicolare le caratteristiche distintive del prodotto Dop. "È di fondamentale importanza far conoscere le proprietà nutraceutiche insite al Pane Toscano Dop, sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Daniele Pardini.