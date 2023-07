Made in Marche

Tombolini conta, come primo mercato, quello europeo, con una quota del 70%, seguito dall’Italia (35%) e poi da Medio Oriente, Nord America e Australia. Il fatturato 2022 si è chiuso a quota 15 milioni di euro, con un ritmo di crescita previsto del 20% year-over-year. Ora, per l’azienda sono pronte nuove tappe retail: dopo le recenti aperture dei negozi in Qatar, a Doha e in Kazakistan ad Almaty, sarà la volta di Mosca e, successivamente, si punterà all’area asiatica. La miglior dimostrazione che l’Italian style è apprezzato in tutto il mondo.