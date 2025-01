Made in Marche

Simeg negli anni ha realizzato lavori in Russia, Kazakistan, Azerbaijan ed Emirati Arabi. Ma ha avuto anche commissioni, in ville private o hotel, in Inghilterra, Francia, soprattutto in Costa Azzurra e Svizzera. L’altro importante settore che garantisce un cospicuo introito all’azienda della famiglia Rotini è quello navale, in particolare grandi navi e yacht. Ma è l’arredamento, perlopiù con piani di cucina commissionati da grandi aziende, a restare la fetta più importante del fatturato. Il resto è destinato ad altri mercati, come il settore dell’edilizia.