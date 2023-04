Made in Lombardia

D-Orbit, prima azienda che si occupa delle esigenze logistiche del mercato spaziale, è in grado di consegnare satelliti alla loro orbita definitiva, senza che debbano compiere ulteriori manovre. Un meccanismo innovativo che sarà utilizzato anche per il programma Iride, perché consente di posizionare in orbita un’intera costellazione di satelliti mediante un unico lancio. Ciò determina un notevole risparmio di tempo, perché abbatte dell’85% il tempo che intercorre dal lancio di un satellite al suo posizionamento in orbita.