Made in Lombardia

ANCHE la Lombardia ha il suo garage delle idee innovative, proprio come la Silicon Valley. La storia di Sea Vision inizia, infatti, quasi 30 anni fa, nel 1995, non proprio in un garage, ma in una tipica cascina lombarda, sulle sponde del fiume Ticino. Due ingegneri, Luigi Carrioli e Michele Cei (attuale amministratore delegato del gruppo), decidono di fondare la loro impresa, dopo essersi incontrati nell’ambiente universitario pavese. Il loro principale obiettivo era quello di dare forma a nuove idee: volevano realizzare qualcosa che ancora non esisteva. Un software per il controllo delle pillole in blister, dal nome insolito, Harlequin.

Un successo senza confini, tanto che ovunque nel mondo il controllo colori blister viene oggi chiamato "Controllo Harlequin". Sea Vision, con più di 380 persone impiegate, punta sempre più sull’innovazione, grazie ad un pool di giovani ingegneri, matematici, fisici, scienziati e studenti universitari, che in un ambiente stimolante e giovane guardano le cose da un punto di vista spesso insolito. Non per niente l’età media dei dipendenti è 31 anni.

"Dal 1995 Sea Vision sviluppa soluzioni innovative facendo della ricerca e sviluppo di frontiera una best practice quotidiana" spiega Michele Cei (nella foto), amministratore delegato della società. "Negli ultimi anni il Gruppo si è fortemente verticalizzato sull’Intelligenza Artificiale, per offrire soluzioni di Computer Vision all’avanguardia ai nostri clienti del settore farmaceutico. Con un fatturato di oltre 50 milioni e 9.000 sistemi installati, Sea Vision è oggi protagonista dell’innovazione Made in Italy in tutto il mondo.

Fiore all’occhiello di questo processo di evoluzione continua è stata l’acquisizione di Argo Vision, società dedicata alla progettazione di soluzioni industriali tramite Intelligenza Artificiale", aggiunge Michele Cei, che prosegue "Il mix di competenze tra Sea Vision e di Argo Vision crea un nuovo terreno fertile per l’innovazione all’interno del Gruppo. Non a caso il coordinamento scientifico di questo evento è affidato ad Alessandro Ferrari, cofondatore di Argo Vision".

Negli ultimi 3 anni il Gruppo ha vissuto uno sviluppo notevole in termini di dipendenti e di fatturato, crescendo sia in maniera organica che attraverso operazioni di acquisizione in Italia e all’estero. Oggi la singola azienda Sea Vision, acquisita integralmente nel 2022 da Marchesini Group, ha cambiato pelle diventando un gruppo internazionale, con investimenti mirati ad aprire sedi dislocate nei principali mercati, e saper cogliere le grandi sfide dell’internazionalizzazione, con dieci partecipate nel mondo.

Letizia Magnani