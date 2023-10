Made in Lombardia

L’ASSOCIAZIONE animalista ‘Essereanimali.org’, impegnata in Italia e all’estero nel monitoraggio delle condizioni di allevamento di scrofe e suini nell’ambito della zootecnia, ha recentemente assegnato loro il massimo punteggio in 11 criteri di valutazione su 11. Ma è solo l’ultimo riconoscimento in ordine di tempo per l’azienda lombarda Fumagalli Salumi, nata come salumeria a Meda (Monza Brianza) nel 1920 e cresciuta negli anni fino ad avviare una filiera industriale. Con un fatturato annuo che supera i 55 milioni di euro e uno staff di circa 200 dipendenti, l’azienda esporta in una trentina di Paesi e l’export rappresenta attualmente il 70% del fatturato. Investire sul benessere animale attraverso il controllo costante di tutta la filiera: è questa, fin dalla sua fondazione, la mission di Fumagalli, al punto che i suoi allevamenti etici sono diventati, nel 2017, un caso studio e una best practice a livello europeo. Già, perché la Commissione Ue ha più volte invitato Pietro Pizzigalli (nella foto), direttore generale di Fumagalli industria alimentari e medico veterinario, a condividere con i suinicoltori europei, riuniti a Strasburgo, i disciplinari di produzione dell’azienda. "Abbiamo osservato a lungo il comportamento degli animali – spiega Pizzigalli – per assicurarci che le condizioni di allevamento fossero adatte a soddisfare ogni loro esigenza. E abbiamo ottenuto riscontri eccellenti nel conseguente miglioramento sia dal punto di vista etico, sia di rendimento qualitativo della carne prodotta. Abbiamo migliorato le condizioni igieniche: un risultato ottenuto grazie a un aumento della forza lavoro impiegata, che però ha confermato ulteriormente la bontà della nostra scelta. La strategia, vincente in termini di benessere e di redditività, è premiata dal mercato. La transizione a un sistema di allevamento che tutela gli animali fornisce un’importante opportunità per i suinicoltori non solo per migliorare la propria reputazione, ma per aumentare le vendite, stando al passo con le tendenze del mercato: al giorno d’oggi occorre essere sì competitivi, ma anche fare attenzione alle istanze di consumatori sempre più attenti alle modalità di produzione. Un allevamento etico favorisce l’accesso a segmenti di mercato sensibili a tale componente".

La produzione avviene in 3 strutture operative: gli allevamenti di Nerviano, nel Milanese (articolati in 5 centri di selezione genetica, parto e svezzamento, 11 di accrescimento e 13 di ingrasso); il quartier generale di Tavernerio, nel Comasco, dove avviene la macellazione e trasformazione delle carni; e il prosciuttificio di Langhirano (Parma), dedicato alla lavorazione del crudo. Tra gli obiettivi futuri spicca l’impegno per una maggiore trasparenza: "Riteniamo sia importante fornire informazioni chiare ai consumatori – conclude il dg Pizzigalli – Purtroppo, in fatto di allevamenti domina la disinformazione. Per questo condividiamo l’urgenza di un’etichettatura chiara, trasparente e tracciabile, che differenzi la qualità dei prodotti e consenta ai consumatori di fare una scelta consapevole, così da avere piena coscienza degli alimenti che stanno comprando".