Made in Lombardia

All’inizio del 2022 è stata costituita C.NEXT Spa, la newco che si prenderà carico di sviluppare sul territorio nazionale e internazionale un network di poli di innovazione per mettere a sistema la NExT innovation, il modello di technology transfer inclusivo nato a ComoNExT, l’innovation hub che ospita 140 imprese innovative. Fondatore della newco è Como Venture, al quale in questa prima fase si sono uniti Andersen, il Consorzio ENAIP Net, Retelit Spa, RETI Spa, RPE Srl, Tusitala SA, Umana Forma Srl e altri investitori privati.