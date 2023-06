Made in Lombardia

Il formaggio Gorgonzola, riconosciuto dall’ Unione Europea e registrato nella lista dei prodotti d.o.p. nel 1996, per beneficiare di tale denominazione, deve sottostare ai requisiti di conformità richiamati dal disciplinare di produzione. Delegato dallo Stato italiano e sotto la sua supervisione, è stato creato nel 1970 il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola che vigila per il pieno rispetto e l’applicazione delle norme vigenti in Italia e all’estero dove la denominazione di origine “Gorgonzola” è protetta.