Made in Lombardia

GLI AMANTI DELLA NEVE e degli sport invernali la associano alla celebre pista Stelvio di Bormio; gli appassionati di buon cibo la conoscono per le sue eccellenze, dalla bresaola ai pizzoccheri, fino al rosso Maroggia; altri apprezzano gli itinerari cicloturistici e le bellezze paesaggistiche: ma la Valtellina è anche il cuore di un florido distretto della meccanica di alta precisione.

Tra le società che operano nel settore c’è Valtecne Spa: fondata nel 1983, ha sede a Berbenno di Valtellina (So) ed è attiva principalmente nella business line medicale e in quella industriale. In ambito biomedicale, l’azienda realizza strumenti per la chirurgia ortopedica e componenti impiantabili. In ambito industriale, Valtecne produce componentistica per svariate applicazioni, in particolare trasmissioni di potenza, automotive, energia e altri settori minori. Nelle scorse settimane, il CdA della società – che ha debuttato all’Euronext Growth Milan il 1° marzo di quest’anno – ha approvato i ricavi realizzati nei primi nove mesi del 2023: una crescita a doppia cifra, pari a +25,6% rispetto ai ricavi nello stesso periodo del 2022 (23,8 milioni di euro, contro i 19 di un anno fa).

Paolo Mainetti (in foto), ad di Valtecne, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati di questi primi nove mesi. La business line medicale – un settore estremamente ricco di opportunità – ha trainato la crescita, registrando un incremento del 47,8%: rappresenta, attualmente, quasi il 60% degli introiti. È la conferma che la nostra strategia di investimento è sulla strada giusta. I risultati conseguiti finora testimoniano il nostro impegno nel mantenere le promesse che abbiamo fatto agli investitori in fase di quotazione. Continueremo a concentrarci sulla crescita nel settore medicale, senza perdere, tuttavia, quote di mercato nella business line industriale". I ricavi di quest’ultima hanno segnato, nei primi nove mesi del 2023, un aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Di recente, Valtecne ha partecipato all’evento ‘Next gems’ (letteralmente, ‘le prossime gemme’), tenutosi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa italiana a Milano. L’iniziativa, a cadenza annuale, nasce per fare da ‘vetrina’ alle società quotate in Borsa con una capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro. L’obiettivo è mettere in mostra le Pmi eccellenti del nostro Paese, offrendo loro un palcoscenico internazionale di investitori istituzionali, affinché possano ridursi le distanze tra la realtà economica di queste ‘perle imprenditoriali’ e l’universo finanziario. Grande l’entusiasmo dell’ad di Valtecne Mainetti, che ha dichiarato: "Conference ‘Next Gems’ è un’occasione importante per interagire con gli operatori del mercato finanziario. Nel corso dell’evento, abbiamo potuto condividere con la comunità finanziaria i successi e gli sviluppi significativi che abbiamo raggiunto nel solo 2023. La nostra costante dedizione all’innovazione e alla qualità ha reso possibile un miglioramento notevole delle performance complessive. In particolare, l’ottimo esito dei nostri investimenti nel settore medicale conferma la nostra capacità di adattarci con successo a un contesto economico in continua evoluzione".