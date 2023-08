Made in Lombardia

Il progetto fotovoltaico da 350 Kw dell’headquarter italiano di Italmondo, situato ad Arluno, permetterà all’azienda di produrre non solo l’energia necessaria per l’autoconsumo, ma anche di immettere in rete il 30% della produzione, grazie alla costruzione di una superficie fotovoltaica di circa 2mila metri quadri. Grazie a questa soluzione Italmondo ridurrà notevolmente le sue emissioni di anidride carbonica. Gli impianti di Arluno e quelli di Lainate e Ossona, entrambi da 100 Kw, entreranno in funzione a partire da settembre.