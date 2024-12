Made in Lombardia

Pulvera è una startup italiana che supporta le aziende tessili europee fornendo soluzioni innovative per il riciclo dei loro scarti, trasformati in nuovi prodotti. L’azienda nasce a Renate nel 2024 come spin-off della casa madre Casati Flock & Fibers, portando sul mercato la sua tecnologia di polverizzazione come soluzione per il riutilizzo degli scarti tessili. A guidare Pulvera è la terza generazione della famiglia Casati: l’amministratore delegato è Eleonora Casati, co-founder e advisor è Beatrice Casati; entrambe under 30.