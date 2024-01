Made in Lombardia

Per Fae Technology, azienda nata nel 1990 in Val Seriana, è di primaria importanza mettere a punto soluzioni compatibili con i valori di sviluppo sostenibile. In collaborazione con Finapp, società deep-tech veneta, l’azienda bergamasca ha ideato e realizzato una sonda in grado di rilevare l’umidità dei terreni e abbattere gli sprechi idrici. In collaborazione con il Mit di Boston ha sviluppato il dispositivo di monitoraggio Flatburn, capace di misurare la qualità dell’aria, l’efficienza energetica, l’impatto acustico in modo georeferenziato.