Made in Lombardia

JEANS IN GRADO di ridurre il loro impatto sull’ambiente nel momento in cui vengono prodotti e capaci, addirittura, di biodegradare e rilasciare del compost che aiuta la fertilità del terreno, se accidentalmente abbandonati nella natura. Sono quelli prodotti da Candiani Denim, azienda guidata da Alberto Candiani (nella foto), con sede a Robecchetto con Induno, nel Milanese. L’azienda, che ha chiuso il 2022 con un fatturato pari a 105 milioni di euro, ha recentemente lanciato sul mercato Coreva Design, la prima etichetta di jeans stretch naturale e biodegradabile. L’iniziativa trae origine dal brevetto denominato Coreva, una tecnologia che sfrutta le proprietà elastiche di un materiale totalmente vegetale, derivato dalla gomma, in grado di sostituire i filati sintetici con l’obiettivo di rendere ‘stretch’, aderente, il tessuto.

Grazie a questa innovazione, il jeans minimizza il proprio impatto ecologico, essendo idoneo al riciclo e degradabile nell’arco di quattro mesi. "Tutto è cominciato da un’intuizione del fondatore, Alberto Candiani", precisa l’azienda. L’idea di un elastomero naturale fa capolino nella sua immaginazione, infatti, mentre è in coda, in attesa del proprio turno, nella gastronomia locale di Robecchetto. Il salame appeso dietro al bancone è rivestito e sorretto da una rete. Cos’è quel filo elastico che forma la rete? La domanda continua a perseguitare Candiani anche all’uscita dalla gastronomia, costringendolo a informarsi sulla provenienza di quel filo. L’imprenditore viene così a sapere che è stato prodotto con un materiale naturale e, quindi, comincia a chiedersi se potrebbe funzionare, mantenendo le stesse proprietà elasticizzanti, nel mondo del denim. Dopo cinque anni e migliaia di ore trascorse nei laboratori di ricerca e sviluppo, ecco la tecnologia Coreva, coperta da brevetto. Un progetto per cui l’azienda ha ricevuto una pioggia di riconoscimenti: l’ultimo in ordine di tempo a giugno, denominato Itma Sustainable Innovation Award 2023, nella categoria dedicata alle eccellenze dell’industria.

Le materie prime diventano tessuto, e quest’ultimo, arrivato al suo fine vita, può tornare alla natura senza impattare sull’ecosistema, anzi trasformandosi in compost e servendo da fertilizzante per nuove materie prime. Inoltre, a differenza di altri tessuti stretch e sintetici, Coreva non rilascia microplastiche durante tutto il suo ciclo di vita, dalla produzione all’uso, fino al compostaggio, poiché non contiene ‘elastan’, il materiale sintetico utilizzato per produrre il tessuto stretch convenzionale. La collezione, lanciata circa un mese fa, è articolata in capi sia femminili che maschili, oltre a un sottoinsieme genderless. È divisa in tre sezioni, una parte più sperimentale e di design, una più formale e, infine, una ispirata allo sportswear, prodotta non con denim ma con un altro tessuto, prodotto sempre con tecnologia Coreva: un raso écru di cotone naturale, con funzione assimilabile al più comune jersey.