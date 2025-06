"Made in Italy e vini di qualità, così conquistiamo gli Stati Uniti"

QUELLO di Roberto Giannelli è un sogno che diventa realtà circa 20 anni fa. Provenendo dal mondo del real estate, Roberto Giannelli si innamora dapprima della parte immobiliare della tenuta San Filippo, a Montalcino, per capire poi negli anni che il valore profondo di quell’appezzamento di terra sta negli ettari, circa 10, di vigneti. "L’azienda nasce nel 1972. Vengono piantati i primi vigneti. E i primi vini vedono la luce alla fine degli anni Settanta. E’ una famiglia romana quella che investe per prima in questo luogo magico e bellissimo", racconta Roberto Giannelli. Oggi l’azienda San Filippo produce 45 mila bottiglie di quattro vini, molto apprezzati soprattutto negli Stati Uniti. "L’azienda San Filippo è situata in una splendida zona ad est del comprensorio montalcinese, all’interno della zona di produzione del Brunello di Montalcino, una delle zone più vocate e a maggior potenziale qualitativo dell’intera area. L’azienda ha un’estensione di 22 ettari, di cui 10 vitati e coltivati interamente a Sangiovese, all’interno di questa superficie vitata si riconoscono diverse microzone con diverse esigenze e espressioni qualitative e proprio per questo motivo si è manifestata l’esigenza e la volontà di quantificare e qualificare i potenziali dei diversi vigneti", racconta Giannelli.

San Filippo è stata fondata nel 1972 e la prima bottiglia di Brunello risale al 1977. Roberto Giannelli, che ha acquistato l’azienda agli inizi del 2000, ha introdotto un nuovo approccio alla viticoltura e alla produzione dell’azienda mirato a massimizzare la qualità dei singoli vigneti e dei singoli vini per raggiungere il massimo livello qualitativo, tutto questo avvalendosi di nuovi tecnici, tecnologie e investimenti. Ciò che pare evidente fin dall’inizio è la vocazione dell’area e la particolarità delle variabili pedo-climatiche, che rendono possibile una produzione di alto livello con vini fortemente riconoscibili provenienti da vigneti diversi, gestititi separatamente dalla vigna al vino. Proprio fra questi diversi vigneti se ne trovano una parte dedicata alla produzione di Rosso di Montalcino e una a Brunello proprio per le diversità e attitudini a dare vini profondamente diversi. "Con l’aiuto e il supporto di Roberto Anselmi, produttore veneto e amico, ho iniziato a produrre vino. Pensandoci oggi forse è stata una operazione da incosciente, mi piaceva il vino, ma non conoscevo così a fondo il settore. Devo dire, però, che il sistema mi ha aiutato. Credo che probabilmente oggi un’operazione come quella che ho fatto non sarebbe altrettanto supportata, ma in quegli anni il sistema ha contribuito alla crescita e al consolidamento di questa realtà", dice Giannelli.

"In ogni caso, mi avventuro in questo mondo e comincio a studiarmelo, a lavorarci, con professionisti. Ribalto l’azienda. La cosa che mi rincuora è che in quella fase, Roberto Anselmi, dopo 10 giorni viene in azienda con Patrizio Gasparinetti, suo agronomo, e tecnico di molti gruppi vinicoli di peso, e danno entrambi una valutazione lusinghiera ai vigneti. A me era piaciuto il contesto immobiliare, non conoscevo così bene i terreni per poterli apprezzare, ma ho capito negli anni che erano e sono il vero valore di questo territorio", dice l’imprenditore.

"Non mi sento un vignaiolo, anche se produco vino, piuttosto un manager, perché le aziende enologiche vanno gestite in maniera manageriale", aggiunge Giannelli. Il resto lo fanno, appunto, il microclima e il territorio". D’altra parte quando nel mondo si dice Montalcino, si pensa subito ai migliori vini toscani conosciuti ovunque per la propria bontà. "Qui facciamo solo sangiovese e produciamo quattro vini, che esportiamo in 24 paesi nel mondo. Gli Stati Uniti per noi sono il primo mercato, mentre l’Italia rappresenta solo il 10, 15% del mercato, ma vorremmo aumentare le quote di presenza, perché con tanti turisti americani in Italia, vorrei che i nostri vini fossero più presenti nelle enoteche e quindi riconoscibili proprio per loro", dice Roberto Giannelli. Delle 45 mila bottiglie prodotto ogni anno, circa la metà, 18 mila sono di Rosso di Montalcino, il resto, 27 mila bottiglie sono Brunello, sia storico, che classico, Le Lucere, che racchiudono in vetro il vino maturato nella migna migliore dell’azienda. Poi c’è la riserva, che di anno in anno Giannelli valuta se produrre o meno. I vini sono tutti biologici, come racconta il manager: "non lo indichiamo in etichetta, ma siamo certificati. E poi a San Filippo ci sono 12 ettari di boschi, che abbracciano i vigneti e che in qualche modo li proteggono".

Attualmente lavorano con lui 5 persone, fra la cantina, la rivendita, la vigna e gli appartamenti "il mio sogno di valorizzare la parte immobiliare si è realizzato e sono convinto che sempre più ci sia un turismo, soprattutto internazionale, ma non solo che vuole servizi eccellenti, in un luogo magico come questo", racconta ancora Roberto Giannelli. Al fianco dell’amministratore delegato di San Filippo Montalcino da marco è entrata la family office di Fabrizio di Amato, presidente e azionista di riferimento di Maire Tecnimont, colosso di ingegneria made in Italy. "Siamo amici da 11 anni, ha sempre amato i nostri vini e da tempo volevamo fare qualcosa assieme. Da marzo è entrato in società e lavoriamo per sviluppare ancora San Filippo. Nel futuro di questa azienda vedo sempre più attenzione alla qualità, tanto che vogliamo aumentare questa attenzione nei particolari. Il che implica la scelta di tutto ciò che occorre per fare ancora meglio, dal legno, alla lavorazione, ai macchinari. Tutto questo contribuisce alla qualità del vino", dice il vignaiolo prestato dall’imprenditoria, Roberto Giannelli.