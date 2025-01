Made in Emilia-Romagna

La filiera vitivinicola del gruppo – oggi tutta interna – comprende propri centri di raccolta e cantine di vinificazione che ricevono le uve dai produttori soci e si occupano della produzione dei vini con la supervisione del comparto enologico aziendale. Stabilimenti industriali e società con controllo diretto completano la struttura organizzativa del gruppo.

Terre Cevico è presente in novanta Paesi del mondo, la top five dei Paesi in cui esportano di più è composta da Giappone, Svezia, Stati Uniti, Cina, Ucraina.