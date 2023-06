Made in Emilia-Romagna

Dei 350 miliardi di frutti selezionati ogni anno, il 12% risulta essere non idoneo al mercato del fresco, ma può essere destinato ad altri usi (come la trasformazione industriale), riducendo così gli sprechi e il conseguente impatto ambientale di tutta la filiera. Secondo uno studio realizzato dalla stessa Unitec, le centrali ortofrutticole che si avvalgono delle soluzioni da questa brevettate riescono a indirizzare a una vita diversa dal consumo fresco oltre 45 miliardi di frutti in 5 continenti. L’equivalente di circa 1 milione di tonnellate.