Made in Emilia-Romagna

Ciicai Academy è la divisione per la formazione professionale del gruppo Ciicai: organizza e coordina corsi e workshop aperti ad aziende e liberi professionisti, attivi nei settori idrotermosanitario, design, architettura e ingegneria. Perseguendo la mission aziendale di essere sempre al fianco del professionista, Ciicai Academy nasce nel 2017 per rispondere alle crescenti esigenze manifestate dagli operatori dei vari comparti. L’unicità del progetto sta nella proposta formativa, studiata per soddisfare le necessità espresse dai diretti interessati.