Made Expo racconta le novità ad alta specializzazione

L’EDILIZIA con i suoi 18 milioni di posti di lavoro diretti che generano il 9% del PIL europeo, pur in un contesto globale complesso, continua a essere uno dei settori trainanti per l’economia del Paese. Un comparto al quale, oggi, viene chiesto uno sforzo importante: rivedere il concetto di costruzione dalle fondamenta, pensare e progettare gli spazi in modo differente, percorrendo strade finora inesplorate e privilegiando pratiche e sistemi che riducano l’impatto sull’ambiente. È in questo scenario che si prepara ad aprire le porte Made Expo – in Fiera Milano, a Rho, dal 15 al 18 novembre –, con l’obiettivo di raccontare processi, materiali, tecnologie e soluzioni per realizzare edifici sostenibili, efficienti, digitali e tecnologicamente integrati. Organizzata da Made Eventi, società di Fiera Milano e Federlegno Arredo Eventi, Made Expo 2023 può contare sui patrocini della Regione Lombardia, del Comune di Milano e delle principali associazioni di categoria: Acmi, Assimpredil Ance, Assorestauro, Federbeton, Finco, Fondazione Promozione Acciaio, ISI-Ingegneria Sismica Italiana e Unicmi, che saranno in fiera con aree dedicate e organizzeranno talk e momenti formazione.

Organizzata in due Saloni altamente specializzati – Costruzioni e Involucro – Made Expo presenterà l’offerta di 643 espositori provenienti da 28 Paesi, con le maggiori provenienze straniere da Germania, Cina, Polonia, Spagna e Romania. La sempre maggiore rilevanza internazionale della manifestazione è confermata anche dalla rinnovata collaborazione con ITA-ICE Agenzia, che porterà in fiera 200 hosted buyer, selezionati per alto profilo e capacità di spesa da 50 Paesi, con le maggiori provenienze da Usa, India, Etiopia, Georgia e Turchia. Guidata dai driver della Sostenibilità e dell’Innovazione, l’offerta consentirà alla building community di avere una panoramica completa sulle ultime novità per realizzare edifici che rispondano ai massimi criteri di comfort, efficienza energetica, integrazione digitale e tecnologica. Collocato nei padiglioni 2 e 4, il Salone Costruzioni offrirà una visione a 360 gradi su prodotti e soluzioni per costruire e riqualificare: software e tecnologie per la progettazione; Building Information Modeling (Bim); Construction Chemical; sistemi costruttivi per strutture e infrastrutture; soluzioni antisismiche; attrezzature per la sicurezza e il cantiere; proposte per la riqualificazione energetica; l’isolamento termico e il comfort; materiali e finiture per l’architettura d’interni; soluzioni per l’integrazione tra edificio e impianto.

Vittorio Bellagamba