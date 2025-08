L’uva di Puglia conquista i mercati. L’export supera il miliardo di euro

NEL 2025 L’EXPORT di uva da tavola italiana (all’85% proveniente dalla Puglia) sfonderà il muro del miliardo di euro. Una eccellenza italiana, che pochi collegano al territorio pugliese, sempre più apprezzata dai consumatori italiani ed esteri grazie al salto di qualità legato all’introduzione massiccia delle varietà senza semi (o seedless) e al rinnovamento colturale messo in campo dalle imprese della regione sui quasi 25.000 ettari (la metà della superficie nazionale) coltivati sotto i caratteristici ‘tendoni’ che punteggiano il paesaggio da Trani giù fino alla provincia di Bari. Oltre all’export – letteralmente esploso negli ultimi anni (erano 500 milioni nel 2000) – le uve senza semi hanno macinato altri record, illustrati da Mario Schiano, analista Ismea, all’evento ’Regina di Puglia’ svoltosi a Noicàttaro (una delle capitali dell’uva da tavola pugliese) a metà luglio.

Con il boom delle varietà senza semi (che ormai hanno superato quelle tradizionali coi semi) si è verificata anche una vera e propria rivoluzione nelle tendenze di acquisto degli italiani: l’uva da tavola nel 2024 è l’unico prodotto ortofrutticolo italiano che presenti consumi in crescita nelle fasce giovani e nelle famiglie con bambini. Secondo: il boom delle seedless ha trainato anche le uve tradizionali con un aumento degli acquisti di uva da tavola del 4,6% in quantità e del 10,4% in valore (nel 2024 sul 2023). Terzo: a trainare la domanda ha contribuito in maniera rilevante l’aumento degli acquisti di uve confezionate, cresciuti dell’11% tra il 2023 e il 2024 e con un tasso di crescita medio del 4,8% negli ultimi quattro anni. L’uva confezionata rappresentava il 27% dell’uva da tavola acquistata nel 2020, è passata al 47% nel 2024, venti punti percentuali in più, un vero boom. Tutto questo ha avuto un riflesso positivo sull’export: nel 2024 secondo l’Osservatorio Ismea le quantità esportate sono cresciute in quantità ma soprattutto in valore, passando da un prezzo medio di 1,64 €/kg del 2022 a 2,39 €/kg del 2024 (+46% in soli due anni).

Dai dati alle indicazioni pratiche al comparto fatte da Schiano: aumentare la grammatura delle confezioni, per far crescere nel complesso la quantità degli acquisti. La seconda: le confezioni sul mercato comunicano poco o nulla, serve cambiare rotta per incentivare gli acquisti d’impulso, confezioni “parlanti”, rivolte anche ai bambini. Terza: porre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale degli imballaggi.

I tre anni di ’Regina di Puglia’ - la manifestazione nata per volontà del Comune di Noicàttaro per valorizzare l’uva da tavola pugliese e il suo territorio, attorno cui è nato il network ’Le Terre dell’Uva’ che comprende altri sei comuni (Rutigliano, Mola di Bari, Casamassima, Castellaneta, Adelfia e Polignano a Mare) – hanno coinciso con tre buone annate per la commercializzazione e l’esportazione di questo prodotto che, con il turismo, rappresenta il caposaldo dell’economia regionale. Non è quindi un caso che la manifestazione ha giocato le sue carte migliori sull’internazionalizzazione e ha fatto la sua parte, invitando buyer da tutto il mondo, per allargare gli orizzonti dell’export finora polarizzato per oltre il 50% su due soli mercati: la Germania e la Francia.

Ma oltre all’uva c’è anche un territorio che solo l’anno scorso ha richiamato 16 milioni di turisti. La città di Bari e il territorio del sud Barese sono diventati poli di attrazione turistica, dai piccoli porti di Torre a mare, Mola di Bari, giù fino all’incanto bianco di Monopoli con le sue spiagge, alla suggestiva abbazia di San Vito alle porte di Polignano a mare, con le sue bianche scogliere a strapiombo e la rinnovata piazza con la statua dedicata al suo figlio più illustre Domenico Modugno. E poi le tante le masserie trasformate in relais di lusso nelle campagne , lungo le strade che portano alla raffinata Conversano o a Castellana con le sue grotte. E l’appeal turistico si nutre anche di una enogastronomia di eccellenza, che parte dalla costa con il pesce (famosi i ‘crudi’ del Barese) per finire all’interno con ricchi menù di carne e verdure. Quindi il collegamento tra uva ed economia turistica nasce spontaneo. "Abbiamo pensato una maniera diversa di far conoscere il nostro territorio e di promuovere l’uva da tavola, core business della nostra realtà", spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato (nella foto sotto). "Le tre edizioni di Regina di Puglia hanno segnato una svolta: il racconto del prodotto e del territorio che mette insieme le due economie su un nuovo livello: un turismo che non solo scopre l’uva da tavola pugliese ma i luoghi dove la si raccoglie e la si lavora, le loro tradizioni, la loro cultura, la loro enogastronomia".

"A Noicàttaro abbiamo un’area produttiva di uva di 2000 ettari – racconta l’assessore all’agricoltura Vito Fraschini – che non è particolarmente estesa rispetto all’intero territorio pugliese ma è molto particolare perché sul nostro territorio sono presenti più di 15 aziende che commercializzano ed esportano uva da tavola in tutto il mondo. L’indotto dell’uva muove circa 23-24mila addetti nel periodo di raccolta; se pensate che la sola Noicattaro conta 26mila abitanti, potete immaginare cosa rappresenta". Il futuro. Lo racconta il sindaco Innamorato: "Abbiamo fatto crescere per tre anni ’Regina di Puglia’ con amore, come fanno i genitori con un figlio, adesso è ora di far camminare da sola questa manifestazione, per darle prospettive più ampie". Il primo cittadino annuncia il progetto di una consorzio pubblico-privato-Terzo settore per dare un futuro solido alla manifestazione e dare concretezza anche all’obiettivo di creare un movimento forte di “uva-turismo” che metta a valore il prodotto di eccellenza e motore economico del territorio alle tante peculiarità di attrazione turistica dei comuni del Barese.