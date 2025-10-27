L’umbra AgriEuro premiata al Netcomm . Award 2025

L’UMBRIA ECCELLE grazie alla AgriEuro. L’azienda, con sede a Spoleto, principale e-commerce europeo specializzato nella vendita online di macchine per l’agricoltura e il giardinaggi, è stata premiata come vincitore assoluto del Netcomm Award 2025, il premio ideato dal Consorzio Netcomm per valorizzare le realtà più innovative del Digital Retail italiano. Un risultato reso possibile grazie ai riconoscimenti ottenuti in diverse categorie del concorso: Customer Care & CRM (primo posto), Digital Marketing (primo posto), Logistica & Packaging (primo posto), Sostenibilità (terzo posto) e Omnichannel (terzo posto). Nel Customer Care & CRM, AgriEuro si è distinta per l’approccio integrato al servizio post- vendita e per l’uso di soluzioni digitali che rendono l’assistenza più efficiente, personalizzata e capace di migliorare l’esperienza d’acquisto complessiva. Il post-vendita si basa su un team di 29 professionisti interni e una rete di 400 centri partner, gli AgriEuro Point, distribuiti in tutta Europa, con un servizio di riparazioni che prevede anche il ritiro a domicilio per l’intera vita del prodotto.

Nel Digital Marketing, l’azienda è stata riconosciuta come punto di riferimento per strategie e campagne capaci di sfruttare canali e tecnologie per attrarre, coinvolgere e convertire clienti, trasformando i dati in leve di miglioramento delle performance online. Google Ads rappresenta il principale canale di acquisizione, generando il 30% del fatturato totale. Il passaggio dal modello ROAS al POAS ha consentito di ottimizzare le campagne in base al margine anziché al volume di vendite, migliorando l’efficienza complessiva delle attività di advertising.

Nella Logistica & Packaging, AgriEuro si è affermata grazie all’innovazione dei sistemi di gestione ordini, tracciabilità e imballaggio, con attenzione alla sostenibilità e all’esperienza cliente. Il doppio imballo su misura, in carta composta per l’80% da materiale riciclato e 100% riciclabile, ha ridotto del 70% i danni da trasporto. A questo si aggiungono un sistema di reso gratuito entro 30 giorni con ritiro diretto e l’automazione della movimentazione dei prodotti oltre i 25 kg su due linee dedicate. Sul fronte della sostenibilità, l’azienda è stata premiata per il percorso avviato verso una filiera più responsabile, capace di coniugare crescita digitale e rispetto ambientale. Il focus è rivolto alla durabilità dei prodotti e al diritto alla riparazione, principi su cui AgriEuro fonda la propria strategia: la massimizzazione del ciclo di vita delle macchine, supportata da un servizio post-vendita evoluto, consente di prolungarne l’utilizzo ben oltre i vent’anni, riducendo sprechi e impatto ambientale. Gli imballaggi sono realizzati in carta composta per l’80% da materiale riciclato e 100% riciclabile, privi di plastica o legno, mentre l’e-commerce è ospitato su Google Cloud Platform nella regione “Low CO2”, dove l’ottimizzazione dei server e dei sistemi di caching riduce i consumi energetici e migliora al tempo stesso sostenibilità e performance. Infine, nella categoria Omnichannel, AgriEuro ha ottenuto un riconoscimento per la coerenza del percorso cliente tra canali digitali e servizio fisico, offrendo un’esperienza d’acquisto fluida e integrata.

Il programma AgriEuro Point, con una rete di 400 partner dedicati alla riparazione, al ritiro e alla vendita diretta, rappresenta un esempio concreto di integrazione tra online e territorio. "Siamo orgogliosi di premiare aziende che, con impegno e dedizione, stanno trasformando il commercio digitale, offrendo modelli di business ispirati all’integrazione omnicanale e all’efficienza operativa. Questi vincitori non sono solo leader di settore, ma pionieri che tracciano la strada per il futuro dell’e-commerce" ha dichiarato Roberto Liscia, presidente di Netcomm.

"Vincere il Netcomm Award è una grande emozione e un motivo di profondo orgoglio. Questa vittoria rappresenta un riconoscimento del lavoro portato avanti con passione e dedizione in questi 18 anni all’interno della nostra azienda, situata nel cuore dell’Umbria", commenta Filippo Settimi, ceo di AgriEuro. "Desidero ringraziare tutte le risorse di AgriEuro che contribuiscono ogni giorno al nostro sviluppo – continua – Grazie alla loro professionalità e impegno quotidiano abbiamo raggiunto questo traguardo, che ci sprona a guardare al futuro con ancora più entusiasmo, determinazione e voglia di innovare".

E aggiunge: "La vittoria al Netcomm Award 2025 rappresenta un importante riconoscimento del nostro percorso di crescita e della visione che ci guida da sempre: costruire un modello di e- commerce fondato su innovazione, tecnologia e persone, con l’obiettivo di migliorare ogni giorno l’esperienza dei nostri clienti". AgriEuro (www.agrieuro.com) è il principale e-commerce europeo specializzato nella vendita online di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio. Con sede a Spoleto, l’azienda opera in tutta Europa tramite siti multilingua dedicati e conta oggi 170 collaboratori, con un’età media di 33 anni. Nel 2024 ha registrato un fatturato di 140 milioni di euro. Sotto la direzione del ceo Filippo Settimi, AgriEuro continua a investire in innovazione, digitalizzazione e infrastrutture, come dimostra l’avvio della costruzione del nuovo Centro Logistico Post-Vendita a Spoleto, per un valore complessivo di 8,5 milioni di euro.