"L’ufficio è il container ma almeno si lavora"

TRE METRI E SETTANTA CENTIMETRI. È il livello che l’acqua ha raggiunto all’interno del capannone dell’azienda forlivese Giovane Strada, specializzata in edilizia stradale. La piena del Ronco, qui in via della Croce, è sopraggiunta esattamente alle 19.30 del 16 maggio devastando il deposito della ditta e mettendo un freno improvviso a una storia che proseguiva da oltre cinquant’anni. La conta dei danni, stimata dal titolare Annibale Tampellini, ammonta almeno a 1 milione e 500mila euro. Ora, però, Giovane Strada ha riaperto i cantieri e ripreso il lavoro, forte di una forza di volontà ferrea e di una squadra instancabile.

"I giorni dopo l’alluvione sono stati convulsi – racconta Tampellini –. Eravamo in venticinque, tra soci e dipendenti, impegnati a ripulire tutto, cercando di salvare tutto il salvabile in mezzo al disastro. Potevamo optare per la cassa integrazione, invece abbiamo preferito pagare i nostri lavoratori come da contratto e tenerli con noi in azienda. In un mese abbiamo fatto davvero un miracolo". Le spese da affrontare, però, sono state ingenti: "Tra le altre cose, sono stati sommersi completamente i nostri dodici camion. Due di questi, i più vecchi e con meno componenti elettroniche, stiamo cercando di salvarli. Gli altri li abbiamo dovuti sostituire e per farlo abbiamo trovato qualche mezzo nuovo e altri usati. Per riuscire a reperirne di adatti abbiamo dovuto girare mezza Italia, ma alla fine ci siamo riusciti". Il capannone ora è stato ripulito, ma gli uffici sono ancora inagibili a causa dei muri impregnati d’acqua: "Come soluzione di emergenza abbiamo posizionato un paio di container e per ora ci adattiamo così".

Oltre ai mezzi sono state perse anche tutte le apparecchiature, da quelle più complesse e costose fino a quelle più semplici: "Ogni giorno, lavorando, ci rendiamo conto che ci manca qualcosa. Tutti questi acquisti, senza contare il mancato incasso di un mese di lavoro, vanno a costituire una spesa ingente alla quale non è facile fare fronte, anche in considerazione del fatto che non abbiamo alcuna notizia su eventuali aiuti". Intanto, però, il lavoro per l’azienda è ripreso: "In città ci sono tanti cantieri stradali aperti nelle zone dell’alluvione – prosegue Tampellini –, noi però, per il momento, siamo sui lavori che abbiamo dovuto interrompere a metà maggio e che ora stiamo portando a conclusione". Sofia Nardi