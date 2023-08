Lucart compie settant’anni e investe sul green

TUTTI hanno a casa almeno un prodotto di questa azienda toscana, che compie 70 anni e che ha rivoluzionato in questi decenni il proprio modo di produrre. Oggi si punta alla sostenibilità e si guarda al futuro. Quella di Lucart, gruppo cartario multinazionale, noto per alcuni dei propri marchi più celebri, come Tenderly, Tutto Pannocarta e Lucart Professional, è una storia di tradizioni, passione, famiglia e attenzione all’ambiente, da settant’anni. Era il 1953 quando i Fratelli Pasquini fondarono la Cartiera Lucchese a Villa Basilica, in provincia di Lucca, dando vita a un successo imprenditoriale che ha come basi portanti la sostenibilità e l’innovazione. Un percorso che parte da lontano, insieme ad Alessandro, Eliseo, Fernando, Raffaello e Tarcisio Pasquini, che iniziarono la produzione di carta paglia e carta per imballaggi, per arrivare oggi a produrre prodotti tissue, airlaid e carte monolucide. Un’azienda florida, come dimostrano i risultati del 18° Rapporto di Sostenibilità, che evidenziano la volontà di promuovere un modo sostenibile di produrre carta puntando su un approccio sistemico, volto a creare valore nei confronti di tutti i propri stakeholders. Un successo che si riflette anche nella crescita del 31% del fatturato che, a fine 2022, supera i 717 milioni di euro. Nel corso del 2022, Lucart ha raggiunto e superato obiettivi importanti come la riduzione dell’11% delle emissioni specifiche di anidride carbonica e del 19,6% di emissioni specifiche di ossidi di azoto, oltre ad una diminuzione del 5,9% delle risorse idriche utilizzate per tonnellata di carta prodotta.

"Festeggiare i primi settant’anni di Lucart è un traguardo che ci riempie di orgoglio e che ci spinge a continuare a perseguire i sani valori etici e imprenditoriali che accompagnano il Gruppo fin dal momento della sua nascita – afferma l’ad Massimo Pasquini (nella foto a destra) – Ciò che ci ha spinto fin qui è la volontà di realizzare modelli di business circolari per rigenerare e accrescere i capitali naturali, sociali ed economici, perché vogliamo condividere un futuro sostenibile con i nostri stakeholder. Un futuro con risultati sempre migliori. In questi 70 anni – continua Pasquini – il mondo è cambiato radicalmente, così come è cambiata la nostra azienda. Alla passione i nostri padri hanno sempre affiancato la conoscenza e l’innovazione. L’arte di fare la carta, infatti, è un mestiere antico, ma oggi necessita di tecnologie altamente innovative".

Solo in questo modo si può guardare al futuro, pensando alla sostenibilità, senza tralasciare le radici. Dal 1953, infatti "molta strada è stata fatta. E oggi siamo un’azienda internazionale con più di 1.700 collaboratori, in 11 stabilimenti in 5 differenti nazioni europee e un fatturato che, nel 2022, ha superato i 700 milioni di euro, segnando un +31% rispetto al 2021, e che si pone l’ambizioso obiettivo di essere un punto di riferimento nella transizione ecologica, non solo per il settore cartario. Le nostre carte e i nostri prodotti per l’igiene con brand storici come Tenderly, Tutto, Lucart Professional, sono distribuiti in più di 70 paesi nel mondo e sono apprezzati per la qualità, l’innovazione e per il loro basso impatto ambientale. Siamo gli ambasciatori di un modo diverso e sostenibile di produrre e di questo andiamo fieri", aggiunge l’ad del Gruppo Lucart.

Il gruppo internazionale, con radici profonde a Lucca, infatti punta sull’economia circolare: dagli imballaggi green a Noé, pallet realizzato con materie prime da riciclo. Il gruppo ha infatti raggiunto l’obiettivo del 100% degli imballaggi riciclabili o compostabili, al quale si affianca l’utilizzo del 100% di materie prime fibrose vergini provenienti da aziende che adottano sistemi di gestione forestale sostenibili e conformi a schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale. Il presidio di Lucart lungo tutte le fasi di vita del prodotto, dalle materie prime al fine vita, si evidenzia anche nel 56% di materie prime fibrose riciclate utilizzate per la fabbricazione delle carte del Gruppo, un risultato in linea con l’obiettivo di arrivare al 2030 con una percentuale del 60% di materie prime fibrose riciclate. In crescita anche la percentuale di rifiuti avviati a recupero (81,2%), rispetto al totale dei rifiuti prodotti.

La cartiera è cambiata nel corso negli anni, adeguandosi ai tempi, ma in qualche modo anche guidandoli. Come? Un solo esempio, nel 1997 l’azienda ha lanciato per prima una carta igienica in carta riciclata e rigenerata (nella foto a sinistra in basso) con imballaggio ecologico in amido di mais e certificata ecolabel. La stessa filosofia sta dietro anche all’evoluzione delle linee EcoNatural e al lancio del pallet Noè, prodotto con il polietilene e l’alluminio recuperati dal riciclo dei cartoni per alimenti tipo Tetra Pak. Per questo il gruppo ha anche inaugurato, in provincia di Ferrara, un nuovo stabilimento di Newpal, la società creata dall’iniziativa di Lucart e di CPR System, per chiudere il ciclo del riciclo dei poliaccoppiati. L’impegno nel promuovere un modo sostenibile di produrre carta è stato riconosciuto anche dall’agenzia indipendente EcoVadis, che ha conferito all’azienda la valutazione "Platinum": il massimo livello del rating per la responsabilità sociale d’impresa che solo l’1% delle più di 90.000 imprese analizzate a livello mondiale può vantare. Gli storici valori aziendali di condivisione, responsabilità, cura e visione si riflettono anche nella rinnovata partnership con Save the Children, attiva dal 2020.