Logistica, affidabilità e sicurezza: così Tgroup punta in alto

TGROUP – sede legale a Nola (Napoli) – è oggi una moderna e innovativa società che offre una serie completa di servizi ed infrastrutture per il trasporto e la logistica. Un interlocutore ideale per soddisfare esigenze complesse e diversificate attraverso una rete strutturata, in grado di relazionarsi con qualsiasi canale distributivo sia esso Ho.Re.Ca, normal trade, o Gdo, che consente a Tgroup di operare in modo eccellente su ogni anello della catena, facendo fronte senza problemi ai ritmi incalzanti del business.

L’azienda offre un servizio che parte dal prelievo della materia prima dai magazzini del cliente, garantendo lo stoccaggio della merce in magazzini sicuri e strutturati, passando dalla lavorazione del materiale fino alla preparazione in picking e alla spedizione del bancale o del collo a destinazione, con controllo in real-time e servizio di tracking. Riguardo il servizio di corriere espresso e di logistica, Tgroup dispone di ampi magazzini situati in aree strategiche per lo smistamento in Italia ed in Europa. Queste strutture, distribuite in modo capillare in prossimità delle zone di commercio, favoriscono lo scambio delle merci fra i diversi sistemi di trasporto.

Attualmente, dispone più di 30 filiali per stoccaggio, logistica e distribuzione che coprono una superficie totale di circa 150.000 mq. e sono attrezzate per rispondere ad ogni tipo di esigenza. Tgroup è specializzata nella spedizione di diverse tipologie di merci, dal piccolo pacco al container completo, dal secco al fresco fino al trasporto di merci pericolose. L’azienda possiede una software house interna composta da un team di ingegneri informatici che sviluppano e gestiscono quotidianamente applicativi aziendali innovativi, fondamentali per ottimizzare la digitalizzazione dei processi logistici. Tra questi, il sistema Track and Trace consente ai clienti di visualizzare in tempo reale il tracciamento delle proprie spedizioni, garantendo trasparenza e affidabilità. Tgroup sotto questo punto di vista, tutela i propri clienti da ogni preoccupazione, assumendosi la piena responsabilità nella gestione delle merci. I servizi offerti si ispirano a valori di rispetto, equità , integrità e non prevedono il coinvolgimento di terze parti nella movimentazione dei prodotti.

È presente un reparto dedicato esclusivamente al controllo della flotta veicolare, che si occupa di monitorare costantemente i mezzi, individuando preventivamente eventuali criticità. Grazie a questo sistema di gestione Tgroup, ha ottenuto la certificazione TAPA, il più elevato standard globale per la sicurezza dei trasporti, che copre selezione del personale, analisi dei rischi e protocolli di sicurezza lungo tutta la filiera. "Chi si rivolge a Tgroup – spiega il ceo, Giuseppe Terracciano (nella foto a sinistra) – sa di poter contare su un’azienda che in ogni fase garantisce quella necessaria flessibilità richiesta oggi dal mondo produttivo. Flessibilità è essere vicino alle esigenze del cliente e anzi, venire incontro ad esse, ricercando sempre il servizio più adeguato alle sue necessità". "Tgroup – spiega Giuseppe Terracciano – opera già da tempo sui mercati internazionali. Ma la vision è orientata alla copertura dei principali mercati. E che vi siano importanti possibilità di crescita lo dimostrano i nostri ricavi che dal 2020 al 2024 hanno avuto una crescita notevole. Guardiamo con fiducia al 2025, con l’obiettivo di raggiungere nuovi importanti traguardi". L’azienda in questi anni ha realizzato una crescita costante, stringendo ottimi rapporti con il tessuto produttivo e istituzionale sul quale lavora. Oggi sono sempre più i clienti a cercare partnership con Tgroup. La storia di Tgroup nasce nel 1989, da un’idea imprenditoriale di Carmine Terracciano, fondatore dell’azienda, insieme al figlio Giuseppe. Pochi anni dopo si è aggiunto Antonio, ed oggi entrambi i fratelli sono a capo dell’azienda accompagnati dai figli, i quali, nonostante la giovane età sono già ben inseriti nell’azienda di famiglia e pronti a dare il cambio a quella che sarà la terza generazione al timone di Tgroup.

Attualmente l’azienda può contare su una notevole flotta di oltre 1500 veicoli in movimento ogni giorno, articolata su motrici e furgoni Euro 6 ed elettrici, trattori e semirimorchi di ultima generazione e, un significativo numero di scoobic elettrici nelle città di Napoli e Milano. Tgroup punta ad un futuro sostenibile, all’insegna della mobilità green e tecnologica e per questo, nell’ultimo anno, ha arricchito la propria flotta con motrici Mercedes Eactros 600 in grado di effettuare una percorrenza di 500km di autonomia in full Electric. L’azienda punta quindi ancora una volta su innovazione e sostenibilità mettendo al centro delle proprie strategie di business la mobilità a zero emissioni nell’ottica di contribuire a rendere il settore della logistica e delle spedizioni sempre più green. Su tutto opera un gruppo di oltre 1400 addetti a testimonianza che il servizio è fondamentale per garantire qualità e sicurezza. In questo senso, Tgroup ha scelto di non rivolgersi a cooperative, ma di avvalersi solo di risorse dirette, garantendo la corresponsabilità.

Nel panorama dei corrieri espressi Tgroup emerge con una propria identità ben definita, supportata da una rete capillare che porta a compimento il ciclo di consegna entro 24/48 ore. La corrieristica espressa di Tgroup interpreta l’idea di velocità e una convergenza di energie "visibile" che fa dei concetti di modularità, sicurezza, affidabilità, rispetto per l’ambiente i suoi valori differenzianti.