L’occupazione diretta supera le 26mila unità

L’industria ceramica italiana si compone di 252 aziende appartenenti a sei diversi comparti produttivi. L’occupazione diretta supera le 26.200 unità, a cui si aggiunge un significativo indotto presente nei distretti di Sassuolo, Imola-Faenza e Civita Castellana. Il fatturato totale nel 2023 è stato di 7,6 miliardi di euro, derivanti da esportazioni in tutto il mondo per 5,4 miliardi di euro. Gli investimenti, per il solo comparto delle piastrelle, sono stati lo scorso anno 474 milioni di euro, pari al 7,7% del fatturato.