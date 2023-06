Confindustria Anitec-Assinform (nella foto a sinistra in basso il presidente Marco Gay) è la principale associazione di settore delle imprese che operano in Italia nella produzione di software, sistemi e apparecchiature elettroniche e nella fornitura di soluzioni applicative e di reti, di servizi a valore aggiunto e contenuti connessi all’uso dell’ICT (Information & Communication Technology) e allo sviluppo dell’innovazione digitale. Pubblica ogni anno il Rapporto ‘Il digitale in Italia’, ritenuto lo studio di riferimento del mercato ICT in Italia.