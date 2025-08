Litograf Editor, da quarant’anni all’avanguardia nella sostenibilità

CORREVA L’ANNO 1985 quando Paolo Chiavacci e Luciano Eugaddi decisero di fondare Litograf Editor e oggi, nonostante il grande sviluppo che l’azienda ha avuto negli anni, sono ancora loro a coordinare, assieme ai figli Marta e Luca, l’attività produttiva e i rapporti coi clienti. "Ci guida la passione per il lavoro tipografico nella realizzazione di piccoli e grandi progetti di stampa. Impegno, cura e dedizione: solo così si possono ottenere grandi risultati per i propri clienti": ieri come oggi, quarant’anni dopo. Proprio nell’estate 2025 la Litograf di Città di Castello ha spento quaranta candeline, tutte vissute nel settore della grafica e cartotecnica, comparto cruciale del tessuto economico dell’Altotevere.

Da un capannone di 300 metri quadrati a uno stabilimento di 5 mila, con 40 addetti: da dove nasce la storia di questa azienda? Dopo una qualificata formazione e alcune esperienze aziendali giusto quattro decenni fa i due imprenditori incrociarono le loro aspettative "e in piena condivisione di idee" siglarono un’intesa che si è poi rivelata "capace di andare al di là dell’aspetto tecnico-progettuale perchè basata su una sintonia innanzitutto umana". Da allora è iniziato un percorso lungo nel settore della stampa: "Eravamo consapevoli del grande passato che il settore storicamente aveva rappresentato nel territorio tifernate e avevamo grande fiducia nel futuro", raccontano.

Così a gennaio del 1986 con le prime macchine e attrezzature arrivarono i primi lavori per opera anche di importanti committenti come la Buitoni, con sede nella vicina Sansepolcro, un marchio storico che costituì il viatico migliore per l’azienda. "Negli anni abbiano incontrato ostacoli, soddisfazioni, e soprattutto condiviso strategie espansive fondamentali per lo sviluppo e la stabilità della realtà aziendale e alla base della nostra progressiva crescita". Poi nel 2000 è stato inaugurato il nuovo stabilimento, ancora oggi operativo e un nuovo capitolo per la Litograf: "Abbiamo programmato investimenti mirati per far fronte ai cambiamenti sia del mercato italiano che di quello estero, restando sempre al passo con i tempi. Il nuovo secolo del resto imponeva un’accelerazione nell’acquisizione di macchinari d’avanguardia, all’insegna di un dinamismo costante, chiave di volta del successo della Litograf, passata dai 300 metri quadrati di origine agli attuali 5 mila, con l’odierna quarantina di addetti".

Quarant’anni sono il momento giusto per fare un bilancio anche sui punti di forza."La qualità del lavoro, il servizio attento sono state le chiavi di volta del successo aziendale coronato da una serie di importanti riconoscimenti, il più recente dei quali ‘Industria Felix- Italia che compete’ dà la misura dei traguardi raggiunti; tutto nel rispetto della sostenibilità e a tutela dell’ambiente in un’ottica di attenzione nei confronti di certe tematiche ancor prima che diventassero di evidenza globale attestate dalle sei certificazioni di qualità e ambientali conferite". Tra l’altro a partire dal 2011, Litograf ha deciso di installare e mettere in funzione, all’interno del proprio stabilimento, un impianto fotovoltaico da 121 Kilowatt, che alimenta una consistente parte delle fasi della propria produzione; ciò minimizza e riduce molto l’impatto sul consumo di energia.

Il conseguente risparmio di CO2 nel 2022 è stato, infatti, pari a 59,48 tonnellate, equivalente all’assorbimento di 2700 alberi in un anno. Inoltre il capannone dell’azienda ha un impianto di riscaldamento e condizionamento a pompe di calore che sostituisce il metano, così da minimizzare le emissioni di gas. "Usiamo le macchine Heidelberg di ultima generazione che utilizzano un sistema di raffreddamento ad acqua, non emettendo dunque calore nell’atmosfera. Il consumo di plastica è disincentivato e limitato il più possibile in tutte le fasi del nostro ciclo produttivo; per esempio, da anni utilizziamo nastri di chiusura pacchi in carta". Rispetto dell’ambiente e impegno per il territorio anche in altri settori: "L’arte, la cultura e lo sport, anche grazie al nostro contributo, la Galleria Nazionale dell’Umbria ha portato a termine i lavori di restauro di cinque dipinti del Perugino. Nell’ambito sportivo, abbiamo più volte sostenuto associazioni sportive di calcio e pallavolo".

Qualche giorno fa l’azienda a Villa Pasqui (una dimora panoramica sulle colline di Città di Castello) ha festeggiato i 40 anni chiamando a raccolta collaboratori e amici in una serata tra ricordi e personalità. Sono intervenuti tra gli altri il presidente nazionale Assografici Carlo Montedoro che ha evidenziato il ruolo d’eccellenza di Litograf insieme ai vertici di Confindustria e delle istituzioni ad ogni livello. Per il futuro le prospettive saranno sempre più nelle mani dei figli dei fondatori, Marta Chiavacci e Luca Eugaddi, che proseguono da ormai 20 anni l’impegno nel solco dei genitori, "nella certezza che quanto svolto fino ad oggi abbia dato frutti importanti sia per l’azienda che per lo sviluppo economico e sociale complessivo di Città di Castello e dell’intero Altotevere".