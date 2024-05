L’Italia si conferma la capitale del packaging

L’Italia si conferma capitale del packaging mondiale e controlla circa il 26% del mercato complessivo. L’analisi previsionale per le macchine per il packaging per il quadriennio 2024 - 2027 redatto dall’associazione di categoria Ucima, sono rassicuranti. Le previsioni del Manufacturing economic studies di Confindustria confermano una crescita media annua del mercato, che si attesterà al +3% fino al 2027. Rimane un gap di crescita potenziale di 2,45 miliardi a causa del susseguirsi di eventi avversi a livello globale.