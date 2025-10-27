L’Italia alla guida dell’Europa nel comparto. I nuovi trend che spingono i consumatori

LA TENDENZA ARRIVA, come sempre, da oltre oceano, ma di integrazione in Italia si parla da tempo e il giro d’affari è importante. L’economia italiana degli integratori alimentari è, infatti, un settore maturo e in crescita, con vendite che nel 2023 hanno superato i 4 miliardi di euro e un impatto stimato sul prodotto interno lordo nazionale in ascesa. Il comparto contribuisce in modo significativo all’occupazione, sostenendo oltre 51 mila posti di lavoro, di cui circa la metà occupati da donne. L’Italia è leader in Europa per questo mercato, spinto da un aumento della domanda legata alla prevenzione e al benessere. Gli integratori alimentari non sono più un fenomeno di nicchia e il settore è un motore per l’economia, capace di generare valore, posti di lavoro e nuove opportunità. Negli ultimi dieci anni il settore ha avuto una crescita a doppia cifra e alcuni segmenti del settore, come quello dell’integrazione, della perdita del peso e della longevità sono in crescita costante, con numero e proposte che si moltiplicano di anno in anno. proprio la longevità è il nuovo trend del settore, perché a tutti è chiaro che invecchiare bene è la chiave per vivere meglio e, appunto, più a lungo. Pool Pharma è una azienda di famiglia nata negli anni Novanta grazie all’intuizione di Giorgio Pizzoni, che ha messo a punto il suo spirito creativo nel settore. Dalla sua intuizione originale è nata una azienda oggi riconosciuta come punto di riferimento. "Grazie alla forza delle idee siamo riusciti a ritagliarci un ruolo da protagonisti, con prodotti del calibro di MG.K Vis, Kilocal e Trio Carbone", dice oggi Camilla Pizzone, assieme al fratello Sandro, alla guida dell’azienda. "Negli anni la nostra attività si è ampliata e a Pool Pharma si sono affiancate Hynecos Research, specializzata in trattamenti dermocosmetici e Pool Pharma Medical Division, orientata allo sviluppo di dispositivi medici e specialità medicinali", spiega ancora la direttrice scientifica di Pool Pharma.

"L’integrazione alimentare è oggi disponibile ovunque", aggiunge Camilla Pizzoni, Responsabile Scientifico di Pool Pharma: "Vogliamo quindi diventare un punto di riferimento che va al di là del solo prodotto". Il farmacista è una figura di prossimità rassicurante che suggerisce non solamente integratori, ma anche buone abitudini di vita dentro le quali il prodotto si inserisce. Oggi Pool Pharma, rinnovata nella proposta commerciale e nella comunicazione digital, torna quindi con forza a parlare al farmacista: "Vogliamo fargli comprendere che può essere un divulgatore di percorsi di benessere fatti di scelte salutari: solo così il consumatore si fidelizzerà al prodotto e alla farmacia, dove tornerà a riacquistarlo magari con la scusa di un controllo periodico", spiega Camilla Pizzoni. PoolPharma crede infatti nella centralità della relazione umana tra cliente e farmacista: se è vero che lo studio del layout e della comunicazione sul punto vendita sono importanti, ciò che realmente fa la differenza in farmacia è la capacità di chi ci lavora di fornire quella consulenza che il consumatore evoluto desidera. Innovazione, ricerca, etica, una comunicazione trasparente e chiara sono alcuni dei valori a si ispira il lavoro di Pool Pharma.

Letizia Magnani