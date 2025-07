Lionhealth chiude un round da tre milioni

DIVENTA GRANDE Lionhealth Società Benefit, la startup che sviluppa alimenti innovativi per fini medici speciali per pazienti con malnutrizione collegata a patologie severe, come malattie infiammatorie croniche intestinali-MICI, malattie rare, oncologia e Alzheimer. La startup annuncia infatti la chiusura di un round di finanziamento da 3 milioni di euro. Lionhealth Società Benefit è una start up innovativa nata con l’acquisizione nel 2022 dello spin off del Policlinico Gemelli di Roma "Gemelli health System" su iniziativa di Paola Lanati (nella foto), imprenditrice, business angel e vice presidente di Italian Angels for Biotech (IAB), con l’obiettivo di combattere la malnutrizione associata a patologie gravi, con prodotti protetti da brevetto, dedicati ai bisogni dei singoli pazienti, combinando le migliori evidenze scientifiche con estratti naturali, per generare miscele di ingredienti ad attività antiossidante, capaci di rispondere alle esigenze nutrizionali e dietetiche di pazienti affetti da malattie rare, patologie oncologiche e Alzheimer, il cui fabbisogno nutrizionale non può essere soddisfatto dai normali alimenti, integrando i trattamenti medici. Il business model è legato al mercato rimborsato guidato dalla prescrizione dei medici esperti in materia. Nel 2023 ha destinato il 36% degli investimenti all’attività di ricerca e sviluppo, percentuale salita al 40% nel 2024. Nel 2024 Lionhealth ha vinto il Premio Women4 Impact e nel 2025 la tappa milanese di Talentis, il programma startup di Confindustria, lanciato per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione in Italia, dando visibilità alle nuove idee di impresa di startup e scaleup. Il round - guidato da Vikivi, holding della fondatrice di Lionhealth, attiva nella gestione patrimoniale e negli investimenti in startup - ha visto la partecipazione di Doorway (che ha investito oltre 600 mila euro), dell’investitore americano Lenny Delligatti e di Emilbanca.

Hanno partecipato al round anche imprenditori del settore, e manager di grandi aziende - prevalentemente del settore life science, come Riccardo Ballerini, Claudia Benelli, Cristian D’Ippolito, Barbara Marini, Giovanni Pedranzini, Linda Vancini e investitori seriali come Dario Calogero, Veronica Mariani, Renate König, Luca Fachini e Massimo Chistolini. L’operazione è stata strutturata attraverso il Safe (Simple Agreement for Future Equity), lo strumento finanziario creato nel 2013 dall’incubatore di imprese Y Combinator per rispondere alle esigenze di finanziamento delle startup in fase iniziale, che permette agli investitori di partecipare al capitale futuro dell’azienda senza determinare immediatamente una valutazione specifica.

Negli ultimi dieci anni, il Safe si è affermato come la modalità preferita dalle startup della Silicon Valley per raccogliere capitali e sta iniziando a prendere piede anche in Europa e in Italia. Le somme raccolte da Lionhealth con questo round verranno utilizzate per sostenere la crescita del team, per supportare il lancio del primo prodotto in Italia e lo sviluppo del secondo prodotto da lanciare nel Q1 2026. Prima di questo round Lionhealth aveva raccolto oltre 1,2 milioni di euro, con investimenti riconducibili per il 90% alla founder, e per il resto ad soci, mentre è stato deliberato il piano di partecipazione azionaria dei dipendenti ESOP (Employee Stock Ownership Plan) per il 5%. Il settore, in forte crescita, vede in questa operazione una startup più forte e orientata alla ricerca e all’innovazione. L’alimentazione per pazienti con esigenze speciali è sempre più ricercata e contruibuisce al benessere delle persone. Qualità, innovazione e sicurezza laimentare guidano le scelte delle startup.